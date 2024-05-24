一季度赴日外国游客消费额达17500亿日元

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在日元贬值等因素的影响下，赴日外国游客的消费动向十分活跃。观光厅的调查显示，一季度（1至3月）推算消费额（估算值）达到了新冠疫情前的1.5倍。

日本观光厅近日发布的访日外国游客消费动向调查（初次估算）报告显示，2024年一季度（1至3月）的旅行消费额（推算值）同比增长73.3%至17505亿日元。这一数字与新冠疫情前2019年同期相比的增幅高达52.0%。

赴日外国游客（以旅游休闲为目的的普通游客）人均旅行支出（推算值）为200500日元。平均住宿天数为6.5天。

从国家和地区来看，中国大陆游客消费3526亿日元（占比20.1%），位居第一。然后依次是中国台湾（2512亿日元，14.4%）、韩国（2379亿日元，13.6%）、美国（1716亿日元，9.8%）、中国香港（1543亿日元，8.8%）、澳大利亚（943亿日元，5.4%）。

从消费项目的占比来看，住宿费占比最高，达32.1%，其次是购物费（29.2%）、餐饮费（21.7%）。2023年一季度购物费占比为24.6%，金额为2482亿日元，24年的占比有所上升，且金额增至5114亿日元，翻了超过一倍。

人均旅行支出最多的是澳大利亚游客（373000日元）。其次是英国（367000日元）、西班牙（352000日元）。美国303000日元，中国大陆293000日元。

观光厅一年实施四次此项调查。调查员在全国各机场和港口的出境大厅通过平板终端或纸质调查表，询问赴日外国游客的访日目的、消费额等情况，最后由分析人员根据调查结果推算出整体情况。调查样本数量以每次33840人为目标。

标题图片：PIXTA

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