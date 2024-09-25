居家办公减半，回归职场倾向愈发明显

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新冠疫情期间，大批企业纷纷推行居家办公，给员工的工作方式增加了新的选择。而另一方面，这也催生了如何实现工作生活平衡等新的课题。

文具行业巨头国誉（大阪市）通过线上方式实施的调查显示，居家办公的情况已经减半，回归职场的倾向愈发明显。有过居家办公经历的人中，49.3%现在已经不再居家办公，其中有28.2%的人是被允许居家办公的。表示工作单位不允许居家办公的受访者中，仅有25.2%希望居家办公。可以看出大多数人自愿选择“到岗办公”。

关于居家办公的优点，选择“不需要花费时间通勤”（41%）、“和上司、同事的沟通减少”（15%）、“可以集中精力做事”（14%）的受访者较多。而关于缺点，选择“缺乏运动”（17%）、“和上司、同事的沟通减少”（15%）、“工作和私生活变得不再张弛有度”（14%）。可以看出，针对在优点和缺点方面均排在第二位的“沟通”问题，需要在沟通方法和频率上找到平衡。

关于希望在哪里上班，64%的受访者回答“职场”，只有36%回答“家中”，从这一结果来看，回归职场的动向可能将会加速。

标题图片：PIXTA

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