日本的生育率明显呈现“西高东低”格局

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按市区町村级别统计的总和生育率最高的50个行政区域中，有44个分布在冲绳、九州地区。最低的50个大多在关东和关西。虽然大城市升学和就业机会多，吸引着年轻人不断涌入，但对于生儿育女来说，可能环境就有些严酷了？

近日，厚生劳动省公布了2018至2022年全国市区町村总和生育率（妇女在其一生之中所生育的子女总数的推算值）数据，西高东低的倾向一目了然。

生育率最高的是鹿儿岛县德之岛町（2.25），最低的是京都市东山区（0.76），前者几乎是后者的三倍。本调查每五年实施一次，此次是第八次，统计对象为截至2022年12月末的全国1896个市区町村中，除灾害等影响较为严重的地方以外的1887个市区町村。

生育率仅次于德之岛町的是鹿儿岛天城町（2.24）、冲绳县宜野座村（2.20）。生育率最高的50个行政区域中，冲绳、九州地区占了44席，其中尤为突出的是冲绳县和鹿儿岛县，分别为20个和12个。

总和生育率最高的10个市町村

1 鹿儿岛县德之岛町 2.25 2 鹿儿岛县天城町 2.24 3 冲绳县宜野座村 2.20 4 鹿儿岛县长岛町 2.11 5 冲绳县金武町 2.11 6 冲绳县南风原町 2.10 7 冲绳县久米岛町 2.07 8 冲绳县宫古岛町 2.06 9 冲绳县八重濑町 2.05 10 冲绳县丝满市 2.02

另一方面，生育率最低的50个市町村中有40个分布在首都圈（东京、神奈川、埼玉、千叶）和关西2府2县（京都、奈良、大阪、兵库）。冲绳、九州地区仅有福冈市中央区和福冈市博多区在生育率最低的50个市町村之列。

总和生育率最低的10个市町村

1 京都市东山区 0.76 2 大阪市浪速区 0.80 3 京都市上京区 0.80 4 京都市下京区 0.82 5 埼玉县毛吕山町 0.83 6 福冈市中央区 0.85 7 东京都丰岛区 0.89 8 东京都中野区 0.91 9 札幌市中央区 0.91 10 神奈川县箱根町 0.92

5年全国平均生育率为1.33，较上一次统计（2020年）的1.43减少了0.1个点。

标题图片：PIXTA

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