日本的生育率明显呈现“西高东低”格局

日本的生育率明显呈现“西高东低”格局家庭 社会 政治外交
按市区町村级别统计的总和生育率最高的50个行政区域中，有44个分布在冲绳、九州地区。最低的50个大多在关东和关西。虽然大城市升学和就业机会多，吸引着年轻人不断涌入，但对于生儿育女来说，可能环境就有些严酷了？
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近日，厚生劳动省公布了2018至2022年全国市区町村总和生育率（妇女在其一生之中所生育的子女总数的推算值）数据，西高东低的倾向一目了然。
生育率最高的是鹿儿岛县德之岛町（2.25），最低的是京都市东山区（0.76），前者几乎是后者的三倍。本调查每五年实施一次，此次是第八次，统计对象为截至2022年12月末的全国1896个市区町村中，除灾害等影响较为严重的地方以外的1887个市区町村。
生育率仅次于德之岛町的是鹿儿岛天城町（2.24）、冲绳县宜野座村（2.20）。生育率最高的50个行政区域中，冲绳、九州地区占了44席，其中尤为突出的是冲绳县和鹿儿岛县，分别为20个和12个。
总和生育率最高的10个市町村
|1
|鹿儿岛县德之岛町
|2.25
|2
|鹿儿岛县天城町
|2.24
|3
|冲绳县宜野座村
|2.20
|4
|鹿儿岛县长岛町
|2.11
|5
|冲绳县金武町
|2.11
|6
|冲绳县南风原町
|2.10
|7
|冲绳县久米岛町
|2.07
|8
|冲绳县宫古岛町
|2.06
|9
|冲绳县八重濑町
|2.05
|10
|冲绳县丝满市
|2.02
另一方面，生育率最低的50个市町村中有40个分布在首都圈（东京、神奈川、埼玉、千叶）和关西2府2县（京都、奈良、大阪、兵库）。冲绳、九州地区仅有福冈市中央区和福冈市博多区在生育率最低的50个市町村之列。
总和生育率最低的10个市町村
|1
|京都市东山区
|0.76
|2
|大阪市浪速区
|0.80
|3
|京都市上京区
|0.80
|4
|京都市下京区
|0.82
|5
|埼玉县毛吕山町
|0.83
|6
|福冈市中央区
|0.85
|7
|东京都丰岛区
|0.89
|8
|东京都中野区
|0.91
|9
|札幌市中央区
|0.91
|10
|神奈川县箱根町
|0.92
5年全国平均生育率为1.33，较上一次统计（2020年）的1.43减少了0.1个点。
标题图片：PIXTA
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