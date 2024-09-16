女医师人数首次突破8万人，但性别差距依然巨大

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日本的女医师人数创历史新高，但和男医师人数相比，依然差距巨大。

日本厚生劳动省近日发布的数据显示，截至2022年12月末，日本女医师人数首次突破8万人，创下自采用现行方法开始调查的1982年以来的历史最高水平，较2020年的上一次调查增加了4.6%。

数据显示，2022年医师总人数较上一次调查增加1.1%至343275人，创历史新高。其中，女医师为81139人，占总人数的23.6%。男医师的占比为76.4%，两者差距依然巨大。

厚生劳动省分析称，2008年以来，医学系招生名额中的女性占比逐年提高，促进了女医师队伍的壮大。女性牙科医师的人数同比增加1.9%至27413人，药剂师同比增加0.9%至199507人，均创历史新高。

另外，编辑部查阅文部科学省发布的《学校基本调查》数据后发现，2023年考入国立、公立、私立大学医学系医学专业的总人数为9007人，其中女生有3640人，占比40.4%。

查阅1957年以后的数据可知，上世纪六七十年代医科女生的占比仅为10%到15%左右。80年代以后开始上升，终于在1986年超过了20%。1994年突破了30%，但后来在30%到40%之间的水平上徘徊了25年左右。

2018年，文部科学省和东京医科大学被曝有关女生报考医学系的贪腐案件后，警方在侦查过程中发现了多所大学存在的入学考试时整体打压女生分数的违规操作，成为一个社会问题。

标题图片：PIXTA

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