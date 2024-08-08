大学生就业：选择“稳定”而非“想做的工作”

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针对2025年应届毕业大学生实施的就业意识调查显示，年轻人追求稳定的倾向明显。大家最“不想去”的是“任务指标苛刻的公司”。可选来选去好不容易选定的公司，进去后才发现工作还是很繁重的情况也并不少见。

如今，人手短缺问题已经让就业战线变成了卖方市场。求职招聘信息服务企业Mynavi针对2025年应届毕业生实施的就业意识调查显示，关于希望供职的企业规模，9.8%的受访者表示“绝对要大企业”，43.9%表示“如果能做自己想做的工作，那就选大企业”。希望就职大企业的占比，两者合计达到53.7%，同比增加4.8个百分点，时隔两年后再次超过半数。

调查于2023年10月至2024年3月期间实施，收到大三和研一共计39190名学生的回答。其中文科男生12657人，文科女生10958人，理科男生6787人，理科女生3788人。

当被问及选择企业时的标准时，得到近半数受访者（49.9%，同比增加1.1个百分点）给出的回答是“稳定的公司”，占比连续6年位居第一。选择“工资待遇好的公司”者比例也连续3年上升，达到了23.6%。可以认为，由于物价持续上涨，人们在经济上抱有忧虑，基于这样的背景，企业为抓住人才而提高起薪、提出涨薪等，这些因素对学生们的选择产生了影响。

顺便提一句，关于“不想去的公司”，和上一年的调查一样，选择“任务指标苛刻的公司”的受访者依然最多，占比为38.9%（同比增加0.7个百分点）。其次是“调动较多的公司” （30.3%），占比首次超过30%。

该公司2023年11月和12月针对大学生实施的另一项调查显示，大约60%的男女受访者均表示“希望休育儿假来抚育孩子”。很多学生希望婚后夫妻都有工作，而且似乎越来越重视工作和生活的平衡。

标题图片：PIXTA

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