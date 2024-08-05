便利店诞生半个世纪，成为愈发便利的城市基础设施

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对城市居民来说，根本无法想象没有便利店的生活。现在，人们无需为了支付钱款而悄悄溜出公司去银行，也不必为了开一张图章证明而特意请半天假去政府部门，更不用因为突然邀约的酒局而慌忙赶去银行取钱，这一切都是托了便利店的福！

1974年5月15日，7-11公司的第一家便利店在东京丰洲地区开业。店如其名，这家便利店从早上7点营业到晚上11点。在当时而言，营业到深夜的商店具有划时代的意义。

之后经过半个世纪。办公区、住宅区、主干道沿线——几乎可以说只要有人车通行的地方，就必然有便利店。人们随时都能以实惠的价格买到口味多样的饭团、三明治、沙拉等，现磨咖啡的味道比起品牌咖啡店也毫不逊色。除了销售商品外，店内还24小时提供缴付水电气等公用事业费和税款、领取票券、发送快递、给手机充电、ATM等各种服务，已经成为日常生活中不可或缺的基础设施。

7-11公司2023财年（2023年3月至2024年2月）的店铺数量已增至21533家，销售总额达53452亿日元。

7-11发展史

1974年 第一家门店开业

7-11第一家门店（丰洲店）以从清晨营业到深夜的“新业态”零售店形式亮相

1975年 24小时营业

福岛县郡山市虎丸店以实证实验形式开始了24小时营业模式

1978年 推出采用三角包装袋包装的饭团

推出食用时撕去包装膜，裹上海苔片即可享受香脆口感的饭团。（这促使原本常识中都在家里制作的饭团，变成了“买来吃的食物”）

1987年 引入POS（销售时点信息管理）收银系统

建立了可以通过销售数据分析顾客需求，以提高订货精度的机制

1987年 提供公共事业费代收服务

推出东京电力公司电费代收服务。之后代收对象范围扩大到燃气、电话、自来水等领域

1996年 引进彩色复印机

2001年 停用食品防腐剂，设置自动存取款机

便当、烹饪用面包等自家商品全面停止使用防腐剂、合成着色剂

和伊藤洋华堂共同出资成立IY银行（现名SEVEN银行），并且在东京都各门店放置自动存取款机（ATM）

2010年 行政证明材料发行服务

推出多功能复印机打印“居民证副本”“印章登记证明”的服务

2013年 推出品牌咖啡

推出SEVEN CAFÉ品牌，提供品质毫不逊色咖啡馆的单杯现磨咖啡

2019年 冲绳首家门店开业

在此前唯一没有涉足的冲绳县开设门店，实现全国47个都道府县全覆盖

标题图片：Stanislav Kogiku/SOPA Images via ZUMA Wire/共同images

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