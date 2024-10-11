女孩想当“糕点师”，男孩想做“工程师”教育 工作劳动 财经
近日的一份调查显示，“工程师、程序员”和“游戏制作人”在小学和初中男生憧憬的职业中均排进了前10名。初中女生向往的职业中，“工程师、程序员”和“网页设计师”也排进了前10。对于数字原住民一代来说，依靠数字技术谋生已经成为带有现实意义的选择。
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人力资源服务企业Adecco公司针对日本全国1800名小学和初中学生（各年级男女各100人）实施调查，询问了他们将来想要从事的职业。
“糕点师”以20.2%的压倒性高支持率位居小学女生向往职业的榜首，而且在初中女生也占比达8.0%，可见受欢迎程度之高。
另一方面，自2014年开始此项调查以来，“工程师、程序员”首次位居初中男生向往职业的榜首。从小学和初中男生的综合情况来看，“工程师、程序员”也仅次于“足球运动员”，排在向往职业榜的第二名。
小学生对“公司雇员”和“公务员”的支持率较为一般，但却在初中男生的向往职业排行榜上高居第二和第三，在初中女生中位列第五和第七，似乎随着年级的升高，孩子们的心态会变得现实，越来越倾向于选择稳定。
小学女生（%）
|糕点师
|20.2
|老师（大学、高中、初中、小学、幼儿园等）
|7.5
|医生
|6.0
|护士
|6.0
|理发师
|4.5
|油管博主等短视频创作者
|2.3
|服饰设计师
|2.2
|歌手
|2.2
|动画师
|1.8
|警察、刑警
|1.7
|公司职员
|1.7
出处：Adecco
初中女生（%）
|老师
|10.0
|护士
|8.3
|糕点师
|8.0
|医生
|5.3
|公司雇员
|5.0
|动画师
|4.0
|公务员
|2.3
|工程师、程序员
|2.0
|理发师
|2.0
|律师
|1.7
|网页设计师
|1.7
|油管博主等短视频创作者
|1.7
出处：Adecco
小学男生（%）
|足球运动员
|10.7
|棒球运动员
|8.5
|油管博主等短视频创作者
|8.2
|警察、刑警
|6.8
|公司雇员
|5.5
|工程师、程序员
|3.8
|司机（巴士、出租车、电车等）
|3.7
|游戏设计师
|3.7
|救护、消防员
|3.5
|医生
|2.8
出处：Adecco
初中男生（%）
|工程师、程序员
|10.0
|公司雇员
|6.7
|公务员
|6.3
|棒球运动员
|5.3
|医生
|5.3
|老师
|5.0
|游戏设计师
|4.7
|油管博主等短视频创作者
|4.7
|足球运动员
|4.3
|司机（巴士、出租车、电车等）
|3.0
出处：Adecco
标题图片：PIXTA
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