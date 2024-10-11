女孩想当“糕点师”，男孩想做“工程师”

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近日的一份调查显示，“工程师、程序员”和“游戏制作人”在小学和初中男生憧憬的职业中均排进了前10名。初中女生向往的职业中，“工程师、程序员”和“网页设计师”也排进了前10。对于数字原住民一代来说，依靠数字技术谋生已经成为带有现实意义的选择。

人力资源服务企业Adecco公司针对日本全国1800名小学和初中学生（各年级男女各100人）实施调查，询问了他们将来想要从事的职业。

“糕点师”以20.2%的压倒性高支持率位居小学女生向往职业的榜首，而且在初中女生也占比达8.0%，可见受欢迎程度之高。

另一方面，自2014年开始此项调查以来，“工程师、程序员”首次位居初中男生向往职业的榜首。从小学和初中男生的综合情况来看，“工程师、程序员”也仅次于“足球运动员”，排在向往职业榜的第二名。

小学生对“公司雇员”和“公务员”的支持率较为一般，但却在初中男生的向往职业排行榜上高居第二和第三，在初中女生中位列第五和第七，似乎随着年级的升高，孩子们的心态会变得现实，越来越倾向于选择稳定。

小学女生（%）

糕点师 20.2 老师（大学、高中、初中、小学、幼儿园等） 7.5 医生 6.0 护士 6.0 理发师 4.5 油管博主等短视频创作者 2.3 服饰设计师 2.2 歌手 2.2 动画师 1.8 警察、刑警 1.7 公司职员 1.7

出处：Adecco

初中女生（%）

老师 10.0 护士 8.3 糕点师 8.0 医生 5.3 公司雇员 5.0 动画师 4.0 公务员 2.3 工程师、程序员 2.0 理发师 2.0 律师 1.7 网页设计师 1.7 油管博主等短视频创作者 1.7

出处：Adecco

小学男生（%）

足球运动员 10.7 棒球运动员 8.5 油管博主等短视频创作者 8.2 警察、刑警 6.8 公司雇员 5.5 工程师、程序员 3.8 司机（巴士、出租车、电车等） 3.7 游戏设计师 3.7 救护、消防员 3.5 医生 2.8

出处：Adecco

初中男生（%）

工程师、程序员 10.0 公司雇员 6.7 公务员 6.3 棒球运动员 5.3 医生 5.3 老师 5.0 游戏设计师 4.7 油管博主等短视频创作者 4.7 足球运动员 4.3 司机（巴士、出租车、电车等） 3.0

出处：Adecco

标题图片：PIXTA

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