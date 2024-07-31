日本儿童人数连续43年减少

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日本社会少子化问题持续加剧，儿童人数已连续43年减少，在总人口中的占比更是连续50年下降。

日本总务省每年例行公布的15岁以下儿童推算人数（截至4月1日），同比减少33万人至1401万人，自1982年起已连续43年减少。创下有可比数据的1950年以来的历史最低值。男童人数为718万人，女童人数为683万人。儿童在总人口中的占比为11.3%，同比减少0.2个百分点，自1975年起已连续50年下降。而65岁以上人口为3625万人（29.2%），大约是儿童人数的2.6倍，人口结构明显失衡。

从各都道府县的儿童占比来看，冲绳县（16.1%）最高，其次是滋贺县（13.0%）、佐贺县（12.9%）。最低的秋田县仅为9.1%，其次是青森县（10.0%）和北海道（10.1%）。整体上呈现出西高东低的格局。

联合国人口统计年鉴显示，在全球人口超过4000万人的37个国家中，儿童占比最低的是韩国（11.2%），日本次之。日本之后是意大利（12.2%）和西班牙（13.5%）。

以每3岁一个年龄段来看，12到14岁儿童人数最多，达317万人，9到11岁为305万人，6到8岁为288万人，3到5岁为257万人，0到2岁为235万人，年龄段越低，人口越少，可以看出少子化问题的加剧并未得到控制。

标题图片：PIXTA

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