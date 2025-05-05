日本人在端午节吃什么？

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日本人端午节习惯吃“柏饼”，寓意子孙繁荣昌盛。柏饼原本是咸味的，后来变成了甜味的红豆沙馅儿。用橡树叶来包裹具有什么意义呢？

5月5日是日本的“儿童节”，在古代被称作“端午节”。

“端”为“开端”，“午”为“午日”，“端午”一词原本表示每月最初的午日。由于“午”和“五”同音，所以不知从什么时候开始，人们就把5月5日定为了“端午”。5月是菖蒲盛开的季节，菖蒲在日语中与“尚武”（崇尚军事、武道）谐音，于是到了镰仓时代，端午就成了武家男孩的喜庆之日。

据日本红豆沙协会的介绍，日本民众在端午节食用柏饼，是从江户时代第九代将军德川家重（1712-1761年）到第十代将军德川家治（1737-1786年）的时期开始的。由于橡树的老叶子在长出新芽之前不会凋落，因此用橡树叶包裹糕团，寓意“子孙后代繁荣昌盛”和“家族绵延不衰”。

顺便提一句，根据1718年出版的日本第一本甜点食谱《古今名物御前果子秘传抄》记载，加在柏饼中的馅料，是把红豆煮熟捣烂后放盐调制而成的咸味红豆沙。而且在同一时期，人们还会制作味噌馅儿的柏饼。江户时代后期国产砂糖开始广泛流通，柏饼逐渐变成了现在的甜味红豆沙馅儿。

许多柏饼店家在用橡树叶包裹糕团时，都会把没有光泽的背面朝向外侧。据说这样做是因为让光滑的叶面贴着糕团，食用时不易粘黏，糕团上也不会留下叶子的纹路。不过为了便于区分馅料是红豆沙还是味噌，有些店家会分别使用橡树叶的正面和背面来包裹。

标题图片：PIXTA

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