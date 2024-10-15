无用的“闲置空房”日渐增多

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从地方来到东京念书，然后留下来工作，东京就变成了生活的中心。不打算在父母死后回乡下去住他们的房子，但旧房子想卖也卖不出去，只能看着它越来越破旧……。现在日本的这种情况似乎越来越普遍了。

日本总务省发布的住宅和土地统计调查（估算值）数据显示，截至2023年10月1日，全国空房数量相较2018年的上一次调查增加了50.7万套至899.5万套，创历史新高。1993年的空房数量为447.6万套，30年间翻了一倍。由于家庭数量的增加，住宅总数增加261.3万套至6502.1万套。其中空房的占比（空房率）为13.8%，均创历史最高水平。

本调查自1948年以来每隔5年实施一次，本次是第16次实施。通过调查大约340万住户和家庭的情况，推算出了全国的整体情况。调查对象为具备居住条件的住宅，不包括存在倒塌风险的废弃房屋。

空房增多的主要原因，是既不用于租赁或销售，又不属于别墅等类型的没有任何使用目的的房屋（即闲置空房）较上一次调查增加36.6万套至385.3万套。此类房屋在所有空房中的占比为42.8%，自2003年（32.1%）以来持续上升。

核心家庭不断增多，遥远老家的父母搬进养老院或者去世之后，后人对如何处理老宅感到棘手，导致空房越来越多。

从各都道府县的空房率来看，和歌山和德岛最高，达21.2%，其次是山梨（20.5%）。“闲置空房率”最高的是鹿儿岛（13.6%），其次是高知（12.9%）、德岛/爱媛（12.2%）和和歌山（12.0%），西日本地区普遍较高。

标题图片：PIXTA

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