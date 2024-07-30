如果西伯利亚发生大规模森林火灾，或将造成日本等地增加数万人死亡

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近日公布的一份研究结果显示，如果西伯利亚发生大规模森林火灾，受扩散到大气中的污染物质影响，日本等地全年死亡人数估计将增加数万人。

北海道大学北极区域研究中心安成哲平副教授等人组成的研究团队，使用计算机上的气候模型等工具，针对在西伯利亚发生大规模森林火灾的情况下，大气污染物会造成怎样的影响这一问题开展了模拟分析（数值实验）。

森林火灾会产生有机碳和硫酸盐等细微颗粒（气溶胶）类型的大气污染物，除了造成气候变化外，还可能对人类健康、经济等多方面产生影响。气溶胶具有散射、吸收光线，从而减少部分阳光照射到地表的作用。专家指出，气溶胶中颗粒极小的PM2.5（细微颗粒物质）会被吸入人的肺部深处，有可能损害呼吸系统和循环系统的健康。

该研究团队假定产生了2003年西伯利亚发生大规模森林火灾时两倍的这种大气污染物，估算了其造成的影响。结果显示，这些污染物会在北半球的广大地区产生降低气温的冷却作用，并且对处在火灾发生地下风头的东亚各国造成重大影响。与森林火灾较少的情况相比，估计日本全年将增加大约23000人死亡。俄罗斯（火灾发生地周边地区）、中国、韩国的死亡人数有可能分别增加大约11000人、67000人和4800人。经济损失也很严重，估计日本将达到约838亿美元。

西伯利亚发生大规模森林火灾时的估算损失

日本 全年增加死亡人数：大约23000人 经济损失：大约838亿美元

俄罗斯 全年增加死亡人数：大约11000人 经济损失：大约153亿美元

中国 全年增加死亡人数：大约67000人 经济损失：大约507亿美元

韩国 全年增加死亡人数：大约4800人 经济损失：大约155亿美元



※俄罗斯指的仅为火灾发生地周边地区

出处：北海道大学安成哲平副教授等人的研究团队

此次对火灾影响的评估结果显示，有必要从全球角度对森林火灾采取措施。但针对推算的数值，安成副教授表示“由于做了各种假设，所以也可能存在误差。这终究只是在讨论相对差异，仅供参考之用”。

相关论文已在美国地球物理联盟的科学期刊《Earth’s Future（地球之未来）》上发表。

标题图片：俄罗斯西伯利亚中部的克拉斯诺亚尔斯克近郊蔓延的森林火灾，2018年5月3日（路透社）

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