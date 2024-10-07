日本陆基水产养殖规模日益扩大

日本信息库

在气候变化等因素造成日本周边海域渔获量持续减少的背景下，采用陆地大型水池饲养三文鱼等水产的“陆基养殖”规模正在不断扩大。随着相关设施建设计划的相继推进，2019年到2023年的四年间，产量几乎翻了一番。尤为引人注目的是，包括非沿海的县在内，日本各地多个行业都在竞相进军这一领域。

参与门槛较低的陆基养殖

陆基养殖，使用的是人工建造的水池。它可以在闲置土地上开展经营，且不需要取得渔业权，所以普通企业也比较容易参与。养殖方式包括使用天然水的“直流式”和使用过滤水的“封闭循环式”。日本政府2020年制定了旨在将养殖业打造成成长性产业的综合战略。作为其中的一项举措，正在积极致力于振兴陆基养殖。

据民间调查机构富士经济集团推算，2023年陆基水产养殖的水产品产量达2250吨，相当于2019年的1.9倍，预计2030年将增至2019年的近30倍。2023年陆基水产养殖的鱼类在养殖鱼总量中的占比仅为0.2%，预计到2030年时将增至3.6%。2023年系统设备材料相关市场规模为135亿日元，较2019年增长了10.4倍。

JR西日本公司从2017年开始从事青花鱼等鱼类的陆基养殖业务，正在寻求实现品牌化发展。属于内陆县的埼玉县在培育青花鱼和海胆，而以丰富的海产闻名的北海道则在内陆养殖鲑鱼，借此缓解渔获减少的问题。玛鲁哈日鲁与三菱商事计划成立合资公司建设工厂设施，力争从2025年开始在富山县进行大西洋鲑的陆基养殖。

减少水温变化和赤潮风险

随着人们健康意识的提高和人口的不断增长，全球水产需求持续扩大。加上气候变化和过度捕捞等因素影响，日本周边海域渔获量减少，鱼类品种也发生了变化，有人指出现在日本人越来越难吃到海鲜了。如果是海上养殖，新开辟可以从事养殖活动的近海水域有一定难度，且面临水温变化、赤潮以及饲料和粪便造成海洋污染等问题，今后扩大规模面临很大的障碍。

陆基养殖可以通过调整水温、饲料投喂、含氧量等饲养环境来减少水温变化和赤潮的影响，并且可以管控对废水排放的影响。虽然存在停电、水池内发生传染病等风险，但随着电池技术的发展和卫生管理的进步，生产量的提高备受期待。



大分县佐伯市的比目鱼陆基养殖场（提供：JF大分，时事社）

为了掌握正在快速发展的陆基养殖场相关情况，谋求扶持振兴，日本水产厅于去年4月推出了申报制。结果发现，今年1月全国有此类养殖场662个，从各都道府县来看，冲绳县最多，有168个，其次是大分县（55个）和鹿儿岛县（35个）。

增长突出的三文鱼和南美白对虾

水产厅等部门的资料显示，海葡萄、比目鱼、红鳍东方鲀等一些水产从较早时期就已经开始陆基养殖，而近年来，在回转寿司等领域颇受欢迎的三文鱼的陆基养殖规模持续扩大。富士经济集团的数据显示，2023年包括三文鱼在内的鲑鱼鳟鱼类陆基养殖量达到了2019年的2.3倍。饲养周期较短的南美白对虾也越来越受到关注。养殖方法已经成熟或者附加值较高的品种都是热门选择。

高成本和品牌化课题

陆基水产养殖，用于设施建设等的初期投资较大，电费等运营成本也较高。有观点指出，要想让该产业持续发展，必须实现基于品牌化的高附加值。

标题图片：JR西日本公司销售的陆基养殖红鳍东方鲀（左）和比目鱼（时事社）

版权声明：本网站的所有文字内容及图表图片，nippon.com日本网版权所有。未经事先授权，禁止任何形式的转载或部分复制使用。