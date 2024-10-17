预计到2040年，七分之一的日本老人患有阿尔茨海默病

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近日，日本厚生劳动省发布的一份预测报告称，“到2040年，大约每7个老年人中就有1人患有阿尔茨海默病”。

日本厚生劳动省的一个研究小组发布的推算数据显示，在65岁以上老年人口接近峰值的2040年，患有阿尔茨海默病的老人将达到584.2万人，约占老年人口的七分之一；另外，估计将有612.8万人出现被视为阿尔茨海默病早期征兆的轻度认知障碍（MCI），两者合计相当于大约每3人中就有1人会出现认知功能下降的症状。

该研究小组在2022年至2023年期间，组织石川县中岛町、岛根县海士町、爱媛县中山町、福冈县久山町四个地区的专科医生，针对65岁以上居民实施了诊断调查，之后依据获得的数据推算出了全国整体的阿尔茨海默病及MCI的老年患者的占比（患病率）。此次是首次对MCI的情况进行预测估算。

年龄越大，阿尔茨海默病的患病率越高，未来高发人群将会增加。据推算，2050年时，患有阿尔茨海默病的老年人将达586.6万人（患病率15.1%），MCI老年人将达631.2万人（患病率16.2%），2060年时分别将达到645.1万人（患病率17.7%）和632.2万人（患病率17.4%）。

另一个研究小组公布的2012年时的阿尔茨海默病患病率为15%，而此次调查中，2022年的患病率有所下降，为12.3%。就其原因，主持调查的九州大学教授二宫利治列举了吸烟率的下降、高血压和糖尿病等生活习惯病的管理情况改善、健康意识的改变等因素，认为这些都可能对老年人认知功能的下降起到了遏制作用。

标题图片：PIXTA

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