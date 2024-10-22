50到59岁年龄段近一半人睡眠时间不足6小时

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睡眠不足导致的注意力不集中是造成事故的元凶之一，慢性失眠会导致抑郁症和生活习惯病的加重，睡眠对身心健康影响重大。连我雅虎公司实施的调查显示，睡眠时间不足6小时的受访者中，以50到59岁人群占比最高。

连我雅虎公司通过智能手机专用的调查平台“LINE research”，针对日本全国5255名15到64岁民众实施了一次有关睡眠的调查，询问了他们的平均睡眠时间和旨在提高睡眠质量的努力。

关于日均睡眠时间，选择“6到7小时”的受访者最多，占比超过30%；其次是“5到6小时”（超过20%）和“7到8小时”（20%）。

除50到59岁外的所有年龄段人群，日均睡眠“6到7小时”者的占比均为最高，均在30%到39%之间。

越是年轻人群，日均睡眠“8小时以上”的比例越高，10到19岁受访者的该占比接近20%。10到19岁和20到29岁受访者中，“7到8小时”与“8小时以上”合计的“7小时以上”占比超过了40%。

而50到59岁和60到69岁这两个年龄段中，日均睡眠“5到6小时”者的占比较高，都在30%左右。尤其是50到59岁年龄段，“不足5小时”和“5到6小时”合计的“不到6小时”的占比最高，无论男女都接近50%。

关于为提升睡眠质量而做的努力，在所有年龄段受访者的选择中，前三位都是“调暗灯光”“好好泡个澡，放松身心”“精心挑选寝具”。表示“什么也不做”的受访者占比整体上也有大约30%，且男性的比例高于女性。

标题图片：PIXTA

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