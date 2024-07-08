超60%受访企业的利润受到日元贬值的消极影响

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受益于日元贬值，大批企业2023财年（2023年4月-2024年3月）利润纷纷创出历史新高。尽管日元贬值有助于促进出口，但进口商品的价格上涨造成国内物价飙升，对个人消费意愿产生了负面影响。

大批上市企业受益于日元贬值，2023财年利润纷纷创出历史新高。但日元贬值造成的进口商品的价格上涨，令国内物价高居不下，个人消费持续低迷。

帝国数据库公司5月10日至15日实施的日元贬值影响相关调查（1046家企业给出有效回答）显示，关于近段时期的日元贬值，16.0%的企业表示对销售额“产生了积极影响”，35.0%表示“产生了消极影响”，49.0%表示“没有影响”。关于对利润的影响，7.7%表示“产生了积极影响”，63.9%表示“产生了消极影响”，28.5%表示“没有影响”，也就是说，大约三分之二的企业在利润方面受到了消极影响。31.7%的企业在销售额和利润两方面都受到了消极影响。

一些企业表示，“日元贬值导致进口手表和珠宝全面涨价。价格暴涨导致人们消费意愿降低，销售额也随之下滑”（特色商品零售商），“把增加的采购成本转嫁到销售价格上以后，客户的购买意愿出现减退”（建材家具、陶瓷土石产品批发商）。虽然日元贬值造成的原材料等价格上涨不可避免，但现实情况是，很难将增加的成本转嫁到自家商品和服务的价格上。

当被问及“对自家企业而言比较合适的汇率水平”时，回答“120日元以上130日元以下”的企业最多，占比为28.9%，其次是“110日元以上120日元以下”（21.2%）。也就是说，半数企业认为“1美元兑110日元到120日元”是合适的水平，与目前1美元兑150日元以上的水平偏差很大。

标题图片：PIXTA

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