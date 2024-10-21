60%的癌症既往史患者后悔“没有更多地接受检查”

日本信息库

日本平均每两个人中就有一人罹患过癌症。但60%的癌症既往史患者表示在确诊之前没有担心过自己会患癌，因为“觉得那是距离自己很遥远的一种病”。似乎大家都想回避自己不愿面对的现实。

提供癌症风险检测服务的CRAIF公司（东京都文京区）针对全国癌症既往史患者实施了一次《癌症相关意识调查》。

46.7%的受访者表示在被确诊癌症之前就一直定期接受癌症检查，但35.6%的受访者表示“没有检查过”。包括“隔几年检查一次”“曾经检查过几次”和“只检查过一次”在内，大约只有半数受访者会定期接受癌症检查，可见相关意识普遍较低。

关于以前并未定期接受癌症检查的原因，表示“觉得麻烦”的受访者最多，占比为26.3%。其次是“觉得随时都可以检查”（16.9%）、“觉得是经济负担”（15.0%）。

60%以上的癌症既往史患者表示被确诊之前没有想到过自己会患癌。关于其原因，表示“觉得那是距离自己很遥远的一种病”的受访者最多，占比达52.6%，其次是“对自己的健康有信心”（33.7%）、“自己还年轻”（15.5%）。如今是平均每两个中就有一人患癌的时代，但却有超过半数的人回避自己不愿面对的现实。

当被问及“是否觉得以前应该更加频繁地接受检查”时，57.2%的受访者表示“非常同意”或“比较同意”。可以看出，近六成受访者在生病之后才体会到检查的重要性。

此次调查于4月上旬以网络问卷形式实施，对象为胰腺癌、肺癌、胃癌、大肠癌、食道癌、乳腺癌和卵巢癌既往史患者各100名。

标题图片：PIXTA

版权声明：本网站的所有文字内容及图表图片，nippon.com日本网版权所有。未经事先授权，禁止任何形式的转载或部分复制使用。