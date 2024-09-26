审判员制度推出15年，共有超过12万人担任过审判员

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审判员审判制度推出至今已有15年时间。在该制度下，从拥有选举权的普通民众中随机选出的审判员会参与杀人、抢劫致伤等重大犯罪行为的审判审理。截至2024年2月末，在审判员审判案件中，共有46人被判处死刑。

为了在刑事案件中反映民意，日本自2009年5月21日推出了审判员制度，至今已有15年时间。按照该制度规定，从拥有选举权的普通民众中随机选出的6名审判员,与法官一同审理案件，判断有罪或无罪，并决定量刑。最高法院公布的数据显示，截至2024年2月末，共有124017人担任过审判员或候补审判员。

在可能会被选为审判员的候选人中，2009年有53.1%的谢绝任职者获批，2010年的该比例为53.0%，之后逐渐上升，近年来维持在65%到70%之间的高位水平。

审判员审判针对的是杀人、抢劫、纵火等一定程度以上的重大犯罪行为。因此，量刑也较重，迄今为止在审判员制度下判决的16387人中，有46人被判处死刑，302人被判处无期徒刑。被判无罪的仅有157人，占比不到1%。

标题图片：PIXTA

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