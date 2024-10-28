打算“20多岁结婚生子”的初中生减少

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与2001年出生的人还是初中生那时相比，2010年出生的13岁少年中，希望20多岁结婚生子的人显著减少。即使政府千方百计试图阻止少子化问题的发展，但这一趋势似乎没有止步的迹象。

日本厚生劳动省的调查显示，与2001年出生的人还是初中生那时相比，2010年出生的13岁少年中，设想会在20多岁结婚生子的人有所减少。

该调查每年持续针对2010年出生的孩子询问他们本人和家庭环境的变化，旨在为应对少子化问题提供参考。此次调查面向24755人发放了调查问卷，共收到20830人的回答。

关于孩子们自己规划的未来，无论男孩或是女孩，表示对“结婚”一事“没有具体想法”者均最多，且占比高于2001年出生者。2001年出生的女孩中，“希望在20到24岁”和“希望在25到29岁”时结婚，即打算在20多岁完婚的合计占比为54.8%，而2010年出生的女孩中，该比例为35.2%，下降了近20个百分点。男孩的该比例也从2001年出生者的32.9%降到了24.9%。

关于生育第一胎的时间，2001年出生的女孩中，33.9%表示“希望25到29岁生育”，2010年出生的女孩表示“希望20到24岁”和“希望25到29岁”，即20多岁生育第一胎的合计占比甚至不到30%，仅为28.1%。男孩的该比例也从2001年出生者的23.8%降到了17.8%，下降了6个百分点。

标题图片：PIXTA

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