2023年音乐著作权收入创新高

日本信息库

双人音乐组合YOASOBI太强了！其动画片《我推的孩子》的主题歌《偶像》成为2023年线上收听次数最多、KTV最热门点播曲目，2022年位居第二的《奔向黑夜》今年也挺进了前十。

日本音乐著作权协会（JASRAC）公布的数据显示，2023年音乐著作权收入（使用费）同比增长6.3%至1371.6729亿日元，创历史新高。

从主要类别来看，定额制的音乐播放（订阅）和油管等“互动式播放”同比增长9.1%至487.2亿日元，成为拉动整体收入增长的主力。互动式播放自2015年开始一直呈现增长之势，但新冠疫情发生后，社会整体的数字化、线上化发展推波助澜，使得订阅和视频播放的利用量不断增加。演奏（现场演唱会、音乐会等）收入也因举办场次增加而表现良好，同比增长13.8%至237.2亿日元左右。

2023年从JASRAC分到著作使用费最多的作品是2023年4月推出的YOASOBI的《偶像》，它是电视动画片《我推的孩子》片头主题歌。该作品不仅风靡日本，并且在2023年6月10日美国《告示牌》榜单Billboard Global“Global Excl.U.S.”上作为日语歌曲第一次登上榜首，流媒体累计播放量以史上最快速度突破了6亿次。一经推出，迅速走红，成为互动播放和卡拉OK等各种领域的超人气曲目。

收入排在第二的是HoneyWorks的《抱歉我太可爱》。它的舞蹈视频引发热议，在社交媒体上获得了Z世代的热情追捧。流媒体累计播放量达1亿次，TikTok平台总播放量突破1.5亿次，在卡拉OK场合也很受欢迎。

著作权收入分配额TOP10（国内作品）

作品名 音乐人 1 偶像 YOASOBI 2 抱歉我太可爱 HoneyWorks 3 闪光 ［Alexandros］ 4 天才傻瓜 Idol Four 5 Subtitle Official髭男dism 6 辛德瑞拉女孩 King & Prince 7 混合坚果 Official髭男dism 8 海贼王BGM 9 打起精神 竹内玛莉亚 10 奔向黑夜 YOASOBI

标题图片 : PIXTA

版权声明：本网站的所有文字内容及图表图片，nippon.com日本网版权所有。未经事先授权，禁止任何形式的转载或部分复制使用。