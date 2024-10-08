日本将调整罗马字书写规则

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围绕罗马字的书写规则，相关专家将于近期展开讨论。若做出调整，那将是大约70年来的第一次。

使用罗马字母标注日语发音的拼音方式，大体可以分为两种。它们分别是1937年内阁训令规定的“训令式”和幕府末期来到日本的美国牧师J.C.黑本发明的“平文式”。在赴日游客和旅居日本的外国人不断增多的背景下，为了梳理混用的罗马字母标注法，顺应平文式已得到普及的实际情况，文化厅的审议会将展开有关讨论工作。

罗马字母标注的差异

地名示例

训令式 平文式 涩谷 Sibuya Shibuya 爱知 Aiti Aichi 难波 Nanba Namba 富士 Huzi Fuji

事物示例

训令式 平文式 柔道 zyudo judo 海啸 tunami tsunami 豆腐 tohu tofu 寿司 susi sushi 天妇罗 tenpura tempura 表情文字 emozi emoji

日本政府于1954年发布内阁告示，规定“一般书写国语时”使用训令式，小学教育也要求按照内阁告示的规定学习书写。但平文式更接近于英语的拼写，战后盟军司令部（GHQ）将之用于车站名称的标识等场合，并逐渐普及开来。



JR涩谷站的招牌，2024年2月9日，东京都涩谷区（图片：时事社）

日本文化厅国语处解释称，“内阁告示只是政府提供的参考，并不具有强制力”。而且内阁告示还提到，只要国际相关事务和惯例“难以骤然改变，那么在这种情况下”，就可以使用平文式标注。目前，平文式被广泛应用于护照和各种说明指南。如果审议会讨论后决定修改内阁告示，那将是大约70年来的首次调整。

文部科学大臣盛山正仁5月14日在向审议会咨询罗马字标注法相关讨论情况的文件中指出，发布内阁告示那时“预设的是使用罗马字拼写国语文章”，现在的主要使用目的则已变成“为母语非日语的人士提供方便，以及面向国际社会传递信息”。

审议会还将讨论已在世界上广泛使用的“judo（柔道）”“matcha（抹茶）”等以英语为标准的罗马字标记。相关讨论预计在明年春季以后得出结论。

标题图片：PIXTA

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