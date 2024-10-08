日本将调整罗马字书写规则

日本将调整罗马字书写规则社会 文化 教育 国际
围绕罗马字的书写规则，相关专家将于近期展开讨论。若做出调整，那将是大约70年来的第一次。
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使用罗马字母标注日语发音的拼音方式，大体可以分为两种。它们分别是1937年内阁训令规定的“训令式”和幕府末期来到日本的美国牧师J.C.黑本发明的“平文式”。在赴日游客和旅居日本的外国人不断增多的背景下，为了梳理混用的罗马字母标注法，顺应平文式已得到普及的实际情况，文化厅的审议会将展开有关讨论工作。
罗马字母标注的差异
地名示例
|训令式
|平文式
|涩谷
|Sibuya
|Shibuya
|爱知
|Aiti
|Aichi
|难波
|Nanba
|Namba
|富士
|Huzi
|Fuji
事物示例
|训令式
|平文式
|柔道
|zyudo
|judo
|海啸
|tunami
|tsunami
|豆腐
|tohu
|tofu
|寿司
|susi
|sushi
|天妇罗
|tenpura
|tempura
|表情文字
|emozi
|emoji
日本政府于1954年发布内阁告示，规定“一般书写国语时”使用训令式，小学教育也要求按照内阁告示的规定学习书写。但平文式更接近于英语的拼写，战后盟军司令部（GHQ）将之用于车站名称的标识等场合，并逐渐普及开来。
日本文化厅国语处解释称，“内阁告示只是政府提供的参考，并不具有强制力”。而且内阁告示还提到，只要国际相关事务和惯例“难以骤然改变，那么在这种情况下”，就可以使用平文式标注。目前，平文式被广泛应用于护照和各种说明指南。如果审议会讨论后决定修改内阁告示，那将是大约70年来的首次调整。
文部科学大臣盛山正仁5月14日在向审议会咨询罗马字标注法相关讨论情况的文件中指出，发布内阁告示那时“预设的是使用罗马字拼写国语文章”，现在的主要使用目的则已变成“为母语非日语的人士提供方便，以及面向国际社会传递信息”。
审议会还将讨论已在世界上广泛使用的“judo（柔道）”“matcha（抹茶）”等以英语为标准的罗马字标记。相关讨论预计在明年春季以后得出结论。
标题图片：PIXTA
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