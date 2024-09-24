首都圈居民继承财产平均为3000万日元

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面对年纪越来越大，行动越来越不方便的父母，却始终难以开口说出诸如“存折在哪儿？”“土地产权证给我保管吧”之类的话。但一旦真到了继承财产的时候，又会觉得“父母健在的时候商量一下就好了”。

提供临终后事服务的镰仓新书公司（总部位于东京）针对公司客户实施了一次关于遗产继承手续的问卷调查，共收到417人的回答。

关于继承财产的总额，表示“不到1000万日元”的受访者最多，占比为42.0%。其次是“1000万到2000万日元”（14.6%）、“2000万到3000万日元”（12.7%）。若将继承人居住地限定在首都圈（东京都、神奈川县、埼玉县、千叶县），那么继承财产“不到1000万日元”的比例为28.4%，低于全国平均水平。而“2000万到3000万日元”的比例高于“1000万到2000万日元”的比例，可以看出首都圈居民继承的财产相对较多。

继承财产的全国平均金额为2586万日元，首都圈为2997万日元。

关于继承财产的内容，整体上“土地、建筑物”最多，占比为84.4%，单就首都圈来看，“现金、存款”最多，占比为79.1%。

当被问及“希望故人生前做好哪些事情”时，选择“身体健康时商量继承问题”的受访者最多，占比为36.7%。似乎在面对敏感问题时，家人之间还是缺乏沟通。其次是“学习了解继承事宜”（34.5%）以及“登记财产”（25.7%）。

本调查采用网络问卷形式实施，对象为曾向公司咨询继承事宜或委托办理继承手续的客户。

标题图片：PIXTA

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