超过七成育儿女性感到孤立无援

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2010年，“育儿男性”入选日本十大新词流行词。在13年后的今天，虽然这个词已经深入人心，但女性负担偏重的问题并未得到缓解。育儿女性感觉孤立无援的状况十分严峻。

就“育儿过程中感觉孤立孤独的问题”，运营地方社区APP的PIAZZA公司（东京都中央区）针对公司客户中有过育儿经历的人员实施了一次线上调查，共收到998人的回答，其中女性806人，男性172人，20人未回答性别，由此也可以看出育儿负担明显偏向于女性一方。

关于育儿过程中是否会觉得孤立、孤独，从整体（包含未回答性别的受访者）来看，包括“经常觉得”和“有时觉得”在内，感到孤立、孤独的受访者比例合计达到67.1%。从性别来看，女性受访者中的该比例为74.2%，男性为35.5%，感到孤立、孤独的女性比例比男性高出一倍以上。

从职业来看，专职主妇（主夫）中有78.0%会感到孤立、孤独，比整体的67.1%高出了10.85个百分点。可以说，如果家庭以外的交往接触或者与社会的交集较少，就容易感到孤立、孤独。

关于“什么时候会感到孤独”这个问题，选择“和孩子单独相处的时候”（58.1%）、“没有和成年人说话的机会”（46.0%）、“难以融入育儿伙伴圈子”（36.1%）等情况的受访者较多。

尤其是“没有和成年人说话的机会”这种情况，让近半数（46.8%）女性受访者感到孤立、孤独，而男性仅有21.3%，两者意识差异巨大。这可能是因为育儿假时间较短的男性与孩子单独相处的时间也相对较短的缘故。

标题图片：PIXTA

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