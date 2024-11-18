乌冬面比荞麦面更受欢迎

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咖喱乌冬面、香葱鸭胸肉荞麦面、天妇罗乌冬面、山药泥荞麦面……光是动一下念想，脑海里就会浮现出汤头的香气和滑溜的口感，不由感到垂涎欲滴。那么你更喜欢乌冬面还是荞麦面呢？

乌冬面和荞麦面，汤头味美，吞咽时口感顺滑。既可以搭配自己喜欢的食材，享受一顿大餐，也可以在赶时间的时候，简单撒一点调味料随便吃几口，变成一顿快餐，可以说是大餐简餐两相宜的最强餐食选择。

调查服务公司LINE research针对日本全国15到64岁的民众实施了一项问卷调查，以了解他们喜欢“乌冬面”还是“荞麦面”。在对5255份回答样本进行分析后发现，包括“相对而言”在内，喜欢“乌冬面”者的合计占比为55%，“荞麦面”占比为43%，也就是说，“乌冬面派”胜出一筹。

女性受访者中，“乌冬面派”合计比例为65%，“荞麦面派”为34%，乌冬面的支持率占绝对优势。各个年龄段的女性都很喜欢乌冬面，即使是支持率最低的50到59岁年龄段的女性，也有59%的人喜欢乌冬面。不过年纪越大，“相对而言”喜欢乌冬面的比例越高，年轻女性才是热烈支持乌冬面的主力。

男性受访者中，“乌冬面派”和“荞麦面派”的合计占比分别为46%和52%，荞麦面派略占上风。和女性相比，不同年龄段的男性受访者态度差异较大。

10到19岁和20到29岁这两个年龄段中，“乌冬面派”合计占到了60%左右，而30到39岁年龄段中，两派的合计占比不相上下。40到49岁年龄段中，“荞麦面”开始转为上风，50到59岁和60到69岁这两个年龄段中，“荞麦面派”合计占比超过了60%。

标题图片：PIXTA

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