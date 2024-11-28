日本高中生最爱的盒饭配菜是什么？

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午休时间，肚子早已咕咕叫。打开饭盒，若是看到装满了自己爱吃的菜肴，一下子就会感到无比幸福。让我们来看看日本高中生盒饭里都装了些什么吧。

盒饭销售企业PECOFREE（总部位于福冈）针对1000名日常携带盒饭到校的高中生实施了一次线上问卷调查。

关于带饭的次数，85.5%的受访学生表示“每周5到7次”。除了要上课的日子外，包括周末的补习班和社团活动在内，许多学生几乎每天都吃盒饭。关于盒饭是谁做的，92.4%的受访学生回答是“家长”。

关于自带盒饭的理由，过半数（53.3%）学生提到了“节约”。关于上学的日子如果在便利店购买午饭所花费的金额，24.8%表示“300日元以下”，40.6%表示“301到500日元”，整体上相当于65.4%的受访学生都把午饭控制在500日元以内。要想把有限的零用钱花在刀刃上，就不能在午饭上花得太多，但又想吃饱，所以就需要自带盒饭。

当被问及最期待饭盒里有什么配菜时（多选），选择“炸鸡块”者比例达到68.9%，占了绝对多数。尤其是男生对炸鸡块的支持率高达73.9%。其次是“煎肉饼”（41.0%）、“日式煎蛋卷”（37.9%），整体上荤菜比较受欢迎。

一名16岁的女生表示“考试的日子家里给我做了炸猪排，特别开心”，还有一名16岁的男生表示“如果饭盒里速冻类的菜比较少，说明大人花了不少时间给我准备盒饭”。

相反，当被问及什么情况会觉得扫兴时，选择较多的是“食材太硬”（37.1%）、“量少”（34.2%）、“没有喜欢的菜肴”（33.6%）。



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