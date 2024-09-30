2023年工伤死亡人数创新低

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近年来，日本因工伤死亡的人数大幅减少，但死伤人数从前期窄幅波动的状态转为了渐增倾向。

厚生劳动省发布的数据显示，2023年因工伤死亡的人数（新冠病毒传染病造成的死亡除外）为755人（同比减少19人），创历史新低。停工4天以上的死伤人数为135371人（同比增加3016人），已连续3年增加。

因感染新冠病毒导致的工伤死亡人数为4人（同比减少13人），死伤人数为33637人（同比减少122352人）。

30年前的上世纪90年代，工伤死亡人数每年超过2000人，如今已减少至半数以下。而停工4天以上的死伤人数在2009年降至105718人的低点之后，差不多近10年时间基本呈现缓慢增长的态势。

从行业来看，建筑业工伤死亡人数最多，2023年为223人（占整体的30%），制造业为138人，卡车等陆上货物运输业为110人；停工4天以上的死伤人数最多的行业是制造业，为27194人。

造成工伤死伤人数最多的事故是“摔跤”，共36058人（占整体的27%）因摔跤死伤。其次是“某些动作的反作用力或不合理动作造成的受伤”（22053人，16%）和“坠落、跌落”（20758人，15%）。

停工4天以上的工伤者中60岁以上受雇者占3成

厚生劳动省数据显示，2023年全部受雇就业人员中，60岁以上老年人占比为18.7%，近20年间上升了大约9个百分点。工伤造成的停工4天以上的死伤人数中，老年人占比为29.3%，也上升了10个百分点以上。

从工伤的发生率来看，每1000名劳动者的全年工伤发生率（千人伤亡率/年）方面，60岁以上老年人为4.022。这一数字是30到39岁年龄段男性劳动者的大约2倍，女性劳动者的大约4倍。

标题图片：PIXTA

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