吸烟主要是为了“缓解压力”，但其实想戒烟！？

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无论是在居酒屋、咖啡店，还是在出租车内，“禁烟”都逐渐成为一种默认规定，烟民们为了寻找吸烟区而四处游走。就算麻烦也还是想抽一口的理由是什么呢？

随着人们健康意识的提高，烟民们越来越觉得无地自容。提供线下线上诊疗服务的Clinicfor（东京都港区）针对521名吸烟者，询问了他们认为吸烟带来的好处和坏处。

关于吸烟目的，56%的受访者选择了“缓解压力和放松”，54%选择了“换一换心情”，两者都超过了半数，其次是“已经成为生活习惯”（30%）。另外，也有一定数量的受访者认为这是“职场沟通方式”（22%）、“朋友之间的沟通方式”（13%）等，将吸烟作为人际交往工具。

关于吸烟在工作中的好处，表示“如果是烟友，就易于商量业务或交谈”的受访者最多，占比为37%，其次是“便于在工作和生活之间切换状态”（32%）、“可以缓解工作上的压力”（29%）。亲身感受过因在吸烟区沟通或工间吸烟休息而促使工作顺利展开的人，包括“某种程度”在内，合计达到74%。

不过，关于今后的戒烟意向，包括“相对来说想”在内，合计有73%的受访者想过要戒烟。关于理由，表示“太费钱”（53%）、“家里和衣服上的味道难闻”（44%）的受访者较多。

标题图片：PIXTA

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