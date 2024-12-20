2025年的节假日：年末年初，9天长假！生活 财经
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即将到来的年末年初的新年假期将是一个九天的长假。另外，虽然言之过早，但其实2025年底到2026年初的新年假期，也同样有一个九天连假。光是听到这个消息，都会觉得精神抖擞！
除了年末年初的新年假期和四月底五月初的黄金周外，2025年还有8个三天的短假。让人有点伤脑筋的是2月、3月、9月的断续假日，这就需要大家想一想如何利用好带薪假了。
2025年节假日一览
|元旦
|1月1日（周三）
|成人节*
|1月13日（1月第2个周一）
|建国纪念日
|2月11日（周二）
|天皇诞生日*
|2月23日（周日）
|调休
|2月24日（周一）
|春分日
|3月20日（周四）
|昭和日
|4月29日（周二）
|宪法纪念日
|5月3日（周六）
|绿之日
|5月4日（周日）
|儿童节
|5月5日（周一）
|调休
|5月6日 (周二)
|海之日*
|7月21日（7月第3个周一）
|山之日*
|8月11日（周一）
|敬老日*
|9月15日（9月第3个周一）
|秋分日
|9月23日（周二）
|体育日*
|10月13日（10月第2个周一）
|文化日*
|11月3日（周一）
|勤劳感谢日*
|11月23日（周日）
|调休
|11月24日（周一）
编辑部依据内阁府网站信息制作。*表示构成三天短假的节日（年末年初、黄金周除外）
家里蹲太可惜，利用好新年长假
2024年年末，通常被视为年终“收官日”的12月28日是周六，因此许多公司职员可能在27日（周五）就结束一年的工作了。由于1月4日恰逢周末，所以2025年从1月6日（周一）开始上班。这样就构成了一个九天长假！然后，再坚持一周，又将迎来一个三天短假！
2月的断续假日和三天短假
2月是一年中最冷的月份，总让人有些精神萎靡之感。如果利用带薪假，将断续假日连续起来，就可以变成一个四天小长假。这样的话，安排一次温泉旅行来暖暖身子或许不错。
3月也有断续假日！
干脆周五也休了吧。实在抵挡不了四天小长假的诱惑。
尴尬的黄金周
2025年的“昭和日”是周二，比较尴尬。如果按照日历来休假，完全无法享受黄金周的快乐。但是，如果4月30日到5月2日期间请带薪假，那么前后就可以连贯起来，变成八天的长假了。要是再把28日也休了，那就是十一天的超长假！怎么样？你休还是不休？
9月也有三天短假和断续假日
敬老日固定在“9月的第三个周一”，这就确保了一个三天短假。“秋分日”是周二，所以又是一个断续假日。虽说不是长假，但想一想“有两周可以只上四天班”，是不是心情也会变得开朗？
2025年底到2026年初也有九天长假！
2025年年末，12月28日是周日，所以可能许多企业会把收官日提前到12月26日（周五）。真有一点赚到了的感觉！
以上为截至2024年6月的信息。可能会随着《节日法》的修订而发生变化。
标题图片：PIXTA
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