2025年的节假日：年末年初，9天长假！

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年末年初连休九天。光是这一点，就足以让人有点小激动了！不用在意被人嘲笑说“空谈来年事,鬼也笑你痴”，细致周全地做好休假计划，让自己兴奋兴奋吧！

即将到来的年末年初的新年假期将是一个九天的长假。另外，虽然言之过早，但其实2025年底到2026年初的新年假期，也同样有一个九天连假。光是听到这个消息，都会觉得精神抖擞！

除了年末年初的新年假期和四月底五月初的黄金周外，2025年还有8个三天的短假。让人有点伤脑筋的是2月、3月、9月的断续假日，这就需要大家想一想如何利用好带薪假了。

2025年节假日一览

元旦 1月1日（周三） 成人节* 1月13日（1月第2个周一） 建国纪念日 2月11日（周二） 天皇诞生日* 2月23日（周日） 调休 2月24日（周一） 春分日 3月20日（周四） 昭和日 4月29日（周二） 宪法纪念日 5月3日（周六） 绿之日 5月4日（周日） 儿童节 5月5日（周一） 调休 5月6日 (周二) 海之日* 7月21日（7月第3个周一） 山之日* 8月11日（周一） 敬老日* 9月15日（9月第3个周一） 秋分日 9月23日（周二） 体育日* 10月13日（10月第2个周一） 文化日* 11月3日（周一） 勤劳感谢日* 11月23日（周日） 调休 11月24日（周一）

编辑部依据内阁府网站信息制作。*表示构成三天短假的节日（年末年初、黄金周除外）

家里蹲太可惜，利用好新年长假

2024年年末，通常被视为年终“收官日”的12月28日是周六，因此许多公司职员可能在27日（周五）就结束一年的工作了。由于1月4日恰逢周末，所以2025年从1月6日（周一）开始上班。这样就构成了一个九天长假！然后，再坚持一周，又将迎来一个三天短假！

2月的断续假日和三天短假

2月是一年中最冷的月份，总让人有些精神萎靡之感。如果利用带薪假，将断续假日连续起来，就可以变成一个四天小长假。这样的话，安排一次温泉旅行来暖暖身子或许不错。

3月也有断续假日！

干脆周五也休了吧。实在抵挡不了四天小长假的诱惑。

尴尬的黄金周

2025年的“昭和日”是周二，比较尴尬。如果按照日历来休假，完全无法享受黄金周的快乐。但是，如果4月30日到5月2日期间请带薪假，那么前后就可以连贯起来，变成八天的长假了。要是再把28日也休了，那就是十一天的超长假！怎么样？你休还是不休？

9月也有三天短假和断续假日

敬老日固定在“9月的第三个周一”，这就确保了一个三天短假。“秋分日”是周二，所以又是一个断续假日。虽说不是长假，但想一想“有两周可以只上四天班”，是不是心情也会变得开朗？

2025年底到2026年初也有九天长假！

2025年年末，12月28日是周日，所以可能许多企业会把收官日提前到12月26日（周五）。真有一点赚到了的感觉！

以上为截至2024年6月的信息。可能会随着《节日法》的修订而发生变化。

标题图片：PIXTA

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