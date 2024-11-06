70%的地方政府认为在游客接待能力上存在“课题”

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近日一份调查显示，日本一些地方旅游景点无法充分应对快速增长的外国游客的需求。

国内游相关调查研究机构“Jalan调查中心（JRC）”与官民联合推进旅游观光地经营工作的“观光地区建设法人（DMO）”，针对各都道府县实施了一次调查（多选）。结果显示，在入境游客（赴日外国游客）人数持续单边增长的背景下，70%的地方政府表示在接待能力建设方面存在“课题”。

针对入境游相关课题，选择最多的是多语言服务支持和缓解拥挤对策等“接待能力建设”，占比为68.9%。其次是“人手不足”（65.5%）、“吸引游客的宣传推介”（58.2%）。11.9%选择了“超限旅游（观光公害）”，这个问题主要指在世界文化遗产富士山和古都京都等地逐渐变成社会问题的过度拥挤、频繁越矩失仪等现象。JRC研究院松本百加里指出，“新冠疫情平息后，赴日游客快速回升，旅游观光地接待能力无法跟上的现状较为突出”。

关于各旅游观光地希望争取的入境游对象国家和地区，选择中国台湾的最多，占比达78%，其次是澳大利亚（51.4%）、美国（49.7%）。与2023年的调查相比，澳大利亚和美国交换了排名。据分析，台湾地区游客多倾向于频繁赴日，除了大城市外，还有望周游地方县市，因此很多地方政府都希望吸引他们前来。澳大利亚和美国游客普遍旅行时间较长，加上日元贬值的效果，消费金额相对较大，所以受到旅游观光地的欢迎。

调查于2023年11月至2024年2月期间通过线上方式实施，获得177个团体的回答。

标题图片：以便利店远方的富士山为背景自拍的游客。这个人气拍摄景点吸引来大量游客，以致便利店前现已拉起了阻挡拍照的黑色幕布，2024年5月，山梨县富士河口湖町（路透社）

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