每天用手机3小时以上，却不花时间读书或看新闻

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只要有智能手机，就不会觉得无聊。可以听音乐、读书、玩游戏，也可以坐电车、打电话等等。从近日一份调查结果可以看出，我们的时间正被智能手机所支配。

西铁城钟表公司（东京都西东京市）于4月上旬针对日本全国400名商务人士（20到29岁、30到39岁、40到49岁、50到59岁年龄段各100人）实施了一次生活时间相关调查。

表示工作日每天平均睡眠时间“6到7小时”的受访者占到整体的72.3%。与25年前的1999年相比，每天睡“6小时”的受访者有所减少，“7小时”的受访者有所增加。同时，每天只睡“不到5小时”的睡眠不足人士在这25年间减少了一半（22.8%减少至11.5%）。由于对长时间劳动问题的整治，以及远程办公等多样灵活工作方式的普及，获得充足睡眠时间的人似乎越来越多了。

即便有时间，但人们疏远纸质读物的现象还是比较突出。近半数（47.8%）受访者表示“不读书”。25年前，大约有30%的人每周读书“2到3小时”；而如今，即便他们读书，时间也“不到1小时”（25.8%），在过去的50年里，阅读时间大幅减少。电子书籍的面世，使人们可以随身携带大量书籍了；然而，手机里还充满着其他各种休闲娱乐的选项，让人没有心思再去读书了。

针对“上班前查看新闻的时间”，表示“不看”的受访者最多，占比为22.8%。20到29岁的受访者中，选择此项的人超过了30%。年纪越大，查看新闻的时间越多，但40到49岁、50到59岁年龄段中，“10分钟”以内的人也占到了60%。这个结果让人不禁怀念起拥挤的通勤电车里所有人都把报纸叠成竖条看新闻的那个时代。

如今，智能手机已经成为人们的生活必需品。超过半数（53.6%）受访者每天平均使用时间在“3小时以上”。其中，20到29岁、30到39岁、40到49岁这三个年龄段中，大约20%是每天使用“5小时以上”的重度手机使用者。

标题图片：PIXTA

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