日元贬值导致日本对外国人才的吸引力下降

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近段时期，日元持续贬值，汇率屡创新低，外国人才不愿在“赚不到钱的国家日本”工作的情况开始变得突出。尤其是越南人在日本就业的意愿明显减退。在人口持续减少的背景下，日本今后是否还能继续受到外国人才的青睐？

愿意在日本工作者，两年骤减5.8个百分点

提供外国人招聘等人才中介服务的人力资源企业Mynavi Global于2024年1到2月实施的调查显示，旅居日本的外国受访者中，91.0%表示“在留资格到期后依然想在日本工作”，这一比例较2022年调查时减少了5.8个百分点。而“不想在日本工作”的受访者，两年间从1.6%增加到了5.7%。

外籍员工人数在2023年10月末达到204万人，创出历史新高，但对于在日本工作的期待值降低，这或将对今后确保足够的劳动人手造成影响。

越南人寻求更高的工资

从国籍来看占比最大的越南人，“想在日本工作”的比例两年间减少12.1个百分点，降至85.9%。随着本国经济的发展，越南劳工对薪资水平的要求有所提高。人力资源企业相关人士指出，在日元持续贬值的背景下，日本企业和越南劳工无法谈妥合同的情况也变得越来越多。

去年公布的外国人就业统计数据显示，越南劳工人数同比增加了12.1%。经过新冠疫情期间的停滞状态后，目前呈现增加之势，但相较于疫情前的2019年，增加率仅为一半。

另一方面，本国和日本的薪资差距依然较大的印度尼西亚人，“想在日本工作”的比例为94.4%，缅甸人的该比例为97.0%，均保持了较高水平。去年，在日本工作的印度尼西亚人和缅甸人同比分别大幅增加了56.0%和49.9%。

关于“不想在日本工作”的理由（多选），选择“日元贬值”的受访者最多，占比为38.5%；其次是长时间劳动等“工作条件”（30.8%）以及“想在祖国和家人一起生活”（25.0%）等。

可携带家属的制度受到欢迎

按照现行制度，如果持有作为熟练劳工的“特定技能2号”资格，在日本工作的外国人就可以携带配偶和子女共同赴日。虽然获得这项资格的门槛较高，但仍有多达63.6%的人希望申请这种身份。

在少子老龄化问题不断发展的背景下，日本本国劳动人口持续减少，日本国际协力机构（JICA）预测，2040年外籍劳工将出现42万人的缺口。包括预计将在近期推出的外国劳工培训等新制度在内，如何展示日本的魅力，让外国人选择来日就业，也已成为一个课题。

Mynavi Global公司总裁杠元树就调查结果分析表示，现在越来越多的外国人将薪资水平作为择业的一大条件。日元贬值明显导致日本劳动市场的吸引力降低。为了促使越来越多外国人愿意留在日本工作，有必要努力改善劳动条件，比如增加“特定技能2号”资格的劳工，这一资格可以允许他们携带家属，并获得实质上接近于永久居住的权利。

标题图片：PIXTA

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