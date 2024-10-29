对皇室感兴趣的年轻人不到半数

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日本的电视节目及女性周刊杂志中常会出现有关皇室的内容，但似乎未对年轻人产生多大触动。日本财团实施的《18岁意识调查》显示，对皇室感兴趣的受访者占比为44%。

日本财团为了解年轻人的想法而长期持续实施的《18岁意识调查》，近期针对全国1000名17到19岁年轻人询问了他们对“皇室”的印象。

包括“相对来说感兴趣”在内，表示“感兴趣”的受访者合计比例为44.3%，包括“相对来说有亲近感”在内，表示“有亲近感”的受访者合计比例为46.6%，均不到半数。

针对表示“不感兴趣”或“相对来说不感兴趣”的557人，询问了他们如何才能提升对皇室的关注度这个问题，结果有近半数人（48.1%）表示“不知道”；此外比较多的意见，是“同龄皇室成员通过社交媒体发声”（27.1%）以及“天皇皇后通过社交媒体发声”。支持“同龄皇室成员通过社交媒体发声”的女性受访者占31.7%，男性受访者仅占23.1%，差距较为明显。

66.2%的受访者“不知道”宫内厅开设有照片墙（IG）官方账号，从4月1日起发布以天皇皇后活动相关照片为主的内容。只有4.6%的受访者表示“加了关注”。虽然此举旨在提高年轻一代的关注度，但似乎并没有得到预期的效果。

本调查于5月中旬通过线上方式实施。

标题图片：天皇一家在御料牧场散步（时事社）

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