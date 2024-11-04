留学生又回来了！日语学校在读人数创新高

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旨在防控新冠疫情的边境管控措施放宽之后，海外留学生又逐渐回到了日本。

独立行政法人日本学生支援机构（JASSO）针对截至2023年5月1日的海外留学生情况进行调查后发现，日语学校在读留学生人数达到90719人，较上一年增加约4万人（增长83.6%），创下自2011年开始此项调查以来的历史新高。

包括大学和专科学校等在内的留学生总数同比增加大约48000人（增长20.8%）至279274人。留学生总数在2019年创出312214人的峰值后一度出现减少，但疫情之后首次转为了增加。

JASSO相关负责人表示，“这种现象大概说明，新冠疫情边境管控等措施放宽后，之前一直想来日本留学的学生又回到了日本”。

从留学生来源国来看，中国以115493人居首，占总人数的41.4%。其次是尼泊尔（37878人，13.6%）、越南（36339人，13%）、韩国（14946人，5.4%）、缅甸（7773人，2.8%）。来自尼泊尔、缅甸、孟加拉、美国的留学生人数超过了疫情前（2019年）。从来源地区看，亚洲以254224人居首，占比达91%。

接收留学生最多的大学是早稻田大学（5560人），其次是东京大学（4658人）及立命馆大学（3027人）等。

图片：PIXTA

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