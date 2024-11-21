2023年日本产酒类出口1344亿日元

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受中国经济增速放缓等因素影响，2023年日本产酒类出口额同比微减，但已连续3年站上1000亿日元大关。

财务省的贸易统计等数据显示，2023年日本产酒类出口额同比减少3.4%至1344亿多日元。截至前一年已经连续11年创新高，现在暂时停止了增长步伐。但即便如此，最近五年的出口额依然实现了倍增。

从品类来看，作为主力的威士忌和清酒的出口额均减少了10%以上。而啤酒的对韩出口额同比大增66.6%至179亿日元。各品类在出口总额中的占比由大到小依次是威士忌（37%）、清酒（30%）、啤酒（13%）、利口酒（9%）、金酒和伏特加（3%）等。

出口额较大的国家和地区之首是中国大陆。其次是美国、韩国、中国台湾、中国香港、新加坡、荷兰。对美国、中国大陆、中国香港的出口额均出现了同比10%到20%的降幅。

从2024年1到3月的近期动向来看，出口额同比减少了12.1%（308亿日元），继续呈现弱势。尤其是对中国大陆的出口额同比锐减了47.9%（43亿日元）。

标题图片：三得利山崎蒸馏厂的蒸馏室，2023年2月，大阪府岛本町（时事社）

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