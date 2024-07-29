夏天太热了！来点重辣菜下饭如何？！

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今年尚未出梅时，日本各地就相继出现了超过35度的高温天气。闷热难耐，干脆吃点火辣辣的菜肴，来除湿散热排汗，舒爽畅快一番！

运营餐饮信息网站的Gurunavi针对旗下会员实施的网络问卷调查显示，表示“喜欢”或“相对喜欢”重辣口味菜肴的受访者合计比例达到46.6%，也就是得到了近半数人的支持。从年龄段来看，30到39岁男性支持率最高，达到了54.5%。

调查于5月中旬实施，20到69岁的1267名受访者给出了回答。

关于想吃重辣菜肴的季节，表示“和季节无关”的受访者最多，占比为42%；但按季节来看，“夏季”的比例（35%）略高于“冬季”（34%）。

许多人觉得，越是夏天，越要吃重辣菜肴，以享受大汗淋漓后的畅快感。还有不少人表示“想体味一把刺激和成就感”“食欲不好的时候也能吃得下”。

至于喜欢的重辣菜肴类型，近半数女性受访者选择了韩国菜。可以看出，在被称作第四次韩流热潮的现在，许多人通过电视剧或偶像艺人等对韩国饮食产生了兴趣。男性受访者中，选择中餐和咖喱的人较多。



韩式鲜辣短爪章鱼（PIXTA）

标题图片：PIXTA

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