日本年轻人担心“扭蛋式分配”工作

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为“扭蛋式父母”“扭蛋式分配”的不走运而叹息倒是简单，但或许你的父母和部门同事也在叹息“怎么是这样的人！”

所谓“扭蛋式分配”，指的是不知道会被分配到哪个部门工作，就像打开扭蛋（胶囊）玩具之前你不知道里面有什么一样。

日本财团为了解年轻人想法而长期持续实施《18岁意识调查》，近日针对“扭蛋式分配”问题进行的调查显示，包括知道“扭蛋式分配”这个词（39.8%）和不知道这个词（31.8%）的人在内，合计共有超过七成的受访者担心这种分配方式。从性别来看，女性受访者比例（76.3%）比男性（66.9%）高出近10个百分点。

关于“担心的事项”，选择“氛围、人际关系”的受访者最多，占比为68.7%，其次是“工作时间”（54.9%）、“待遇、福利劳保”（38.5%）、“日常业务内容”（36.8%）。针对“氛围、人际关系”“日常业务内容”这两项，女性显得更为担忧。

那么，如果“扭蛋式分配”未能如愿时将会怎么办呢？针对这个问题，表示“即便不如意，也会尽可能地努力工作”的受访者最多，占比为65.3%；另有12.9% 的受访者表示“用最低限度的努力工作”。无论努力程度如何，总体有近八成受访者表示好不容易找到工作，不会因此辞职。表示“会跳槽”者占20.5%。

如果选择中途辞职，超过80%的受访者对代替本人向公司传达辞职意愿，办理必要手续的“离职代理服务”表达了肯定态度。

调查于5月中旬实施，对象为全国1000名17到19岁年轻人。

标题图片：PIXTA

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