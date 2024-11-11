日本人的工作积极性，处于全球最低水平

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近日一份最新调查显示，日本人的工作积极性及对组织的贡献意愿处于全球最低水平。

美国民意调查公司盖洛普针对全球企业员工敬业度（工作积极性、对组织的贡献意愿等）实施的调查显示，2023年日本只有6%的企业员工“愿意主动、积极开展工作”，处于全球最低水平。与全球整体（23%）和东亚地区（18%）的水平相比，差距明显。东亚地区敬业度最高的是蒙古（41%）。

日本劳动者中，24%的人对工作缺乏热情，这一比例是对工作有积极性的人员的4倍。盖洛普相关人士指出，尽管日本实施了根本性的工作方式改革，但最近10多年来，对工作缺乏热情的人员比例一直居高不下；而对工作充满热情的员工偏少，难免会对企业和经济产生负面影响。分析显示，日本企业2023年因员工敬业度低而产生的机会成本（逸失利益）损失超过了86万亿日元。

同时，日本劳动者对工作条件的不满程度也较高，41%的人表示精神压力巨大。虽然只有40%的人认为目前是跳槽的合适时机，但有33%的人收集过招聘信息或尝试过应聘求职。

盖洛普公司的学习与发展顾问上村千寻认为，为了改善广大劳动者的生活，还有很多工作要做。

盖洛普公司自2005年开始以面对面和电话询问等方式实施此项调查，对象为160多个国家的15岁以上人群。2023年的调查收到了全球约12.8万人的回答。

标题图片：PIXTA

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