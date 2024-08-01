“素面”和“冷麦”，区别在哪里？

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潮湿炎热的夏季，没什么食欲，却又必须吃点东西。这种时候，冰冰凉凉，哧溜一声就能吞下肚里的那个东西……，是“素面”？还是“冷麦”？

“素面”和“冷麦”，都是以小麦粉和食盐为基本原料制作的细面条。因为原料相同，所以味道也大差不差，其区别在于面条的“粗细”。

干面条类（机械制法）粗细的定义

直径1.3毫米以下 素面 直径1.3毫米到1.7毫米之间 冷麦 直径1.7毫米以上 乌冬 宽度4.5毫米以上，厚度2毫米以下 棋子面（名古屋特产的一种宽而薄的面条）

日本农林规格（JAS）将直径1.3毫米以下的干面条定义为素面，1.3毫米到1.7毫米之间的定义为冷麦。标题图片上半部分用红色带子捆住的是素面，下半部分用蓝色带子捆住的是冷麦面。虽然差别非常微小，但素面确实更细一些。

兵库县手擀素面工会出品的“揖保乃丝”是一款家喻户晓的高档品牌素面，普通版的直径也不到1毫米，大致在0.7到0.9毫米之间。礼品装豪华版的直径在0.55到0.6毫米之间，不到行业标准的一半，制作技艺可谓出神入化。



图片：PIXTA

无论素面还是冷麦，第一道工艺都是将盐和水加入小麦粉中搅拌。但素面是将面团一边揉搓一边拉伸成细条而制成的；而冷麦据说起源于“切麦”，是像乌冬面那样将擀成的面片细切而成的，相对于放在热面汤里吃的“热麦”面，换上冷面汤的吃法就叫做“冷麦”，这个叫法不知从何时起，就变成了这种面条的名称了。



图片：PIXTA

标题图片：素面和冷麦的粗细比较（nippon.com日本网 编辑部）

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