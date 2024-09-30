社交媒体投资诈骗，仅2024年4月就损失超过100亿日元

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采取擅自使用名人照片的社交媒体广告等手段诱导投资以骗取钱财的“社交媒体投资诈骗”案，近来损失金额激增，今年4月单月就超过了100亿日元。

日本警察厅公布的数据显示，2024年1月至4月全国社交媒体投资诈骗的上报件数为2508件，损失金额达334.3亿日元；与前一年同期相比，数量增加了7.4倍，损失金额增加了8.4倍。尤其是最近数月急剧增长，3月的损失金额达98.1亿日元，4月更是达到了115.1亿日元。

社交媒体投资诈骗的手法主要是擅自使用知名投资人或社会名人的照片，在社交媒体平台上刊登诱导投资的广告。一旦有人对此感兴趣，点击了广告，犯罪人员就会通过“连我（LINE）”或“照片墙（Instagram）”等软件的聊天功能与其反复联系，获取信任后诱骗他们投资。近期甚至有媒体报道了损失金额超过1亿日元的单个案件，已经成为重大社会问题。

警察厅对今年4月的808件案例进行分析的结果显示，受害者中男性占50.4%，女性占49.6%，几乎各占一半。受害者的年龄段方面，以60到69岁年龄段者为最多，占比26.9%；其次是50到59岁（24.4%）、70到79岁（20.5%）。

从损失金额来看，最多的是“500万日元以下”，占比为44.3%。另一方面，被骗超过1000万日元的占到了近40%，损失巨大的情况较为突出。仅4月一个月，就有11件损失金额超过1亿日元的案件。

关于受害者最初接触到虚假投资信息的契机，“横幅等广告”的情况最多，占比为55.8%。其次是“私信”（17.1%）、“加群聊”（10.5%）。

关于诈骗犯最初使用的社交媒体工具，针对男性，使用较多的依次是“连我”“脸书”和“照片墙”；针对女性，使用最多的是“照片墙”，其次是“连我”和“投资网站”。初步接触后，大多数诈骗犯会通过“连我”与受害者沟通联系，说服其相信虚假投资项目。最终，90.2%的受害者通过“银行转账”、7.5%通过“虚拟货币”向罪犯转交了钱款。

除了此类诈骗外，还有通过交谈让受害者产生恋爱感情或亲近感，最终骗取钱款的“社交媒体浪漫诈骗”。警察厅的数据显示，2024年1月至4月期间上报的此类案件数量有832件，损失金额达84.1亿日元。

标题图片：PIXTA

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