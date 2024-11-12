500年后，日本人均姓“佐藤”？社会 家庭
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日本《民法》第750条规定，“男女双方在登记结婚时，必须改为男方或女方的姓氏”。日本是世界上唯一一个要求民众有义务履行夫妇同姓的国家。如果该制度继续下去的话，日本的多样化姓氏将会发生怎样的变化？对此，东北大学老年经济学教授吉田浩进行了模拟研究。
厚生劳动省的人口动态统计报告显示，2022年登记结婚的夫妇共有504930对。其中，478199对（94.7%）选择了夫姓，26731对（5.3%）选择了妻姓。
日本国内最多的姓氏是“佐藤”，吉田教授推算它在2023年的总人口中的占比为1.53%。据此吉田教授提出一种假设称，如果继续实施夫妇同姓制度，“恐怕各种姓氏将会逐渐减少，最终所有人都会变成佐藤姓”。
依据人口动态统计的数据，对结婚、离婚、出生、死亡几种情况造成佐藤姓氏人口发生的变化进行分析后发现，2022到2023年的一年间，佐藤姓氏人口增长了0.83%。如果假设佐藤姓氏人口一直保持这样的增速，那么到2446年会有一半日本人姓佐藤，大约500年后的2531年，所有日本人都会姓佐藤。
吉田教授还研究了如果推行夫妻可选择异姓制度时的情况。依据工会中央组织“总联合会”2022年实施的问卷调查数据，将婚后希望夫妇同姓的夫妇占比设定为39.3%，那么佐藤姓氏人口的全年增加率会降低到0.325%。所有日本人变成佐藤姓氏的时间则将出现3310年，也就是推迟了800年左右。
同时，吉田教授按照国立社会保障与人口问题研究所的《日本未来推算人口》数据进行推算的结果显示，2531年日本人的人口将会减少至281866人，到3310年仅剩22人。吉田教授指出，即使所有日本人变成佐藤姓氏的时间推迟800年，受到少子化问题影响，日本人也很有可能在此之前就已经灭绝。
吉田教授认为少子化与同姓婚姻问题有关，“日本社会将结婚与生子挂钩的观念根深蒂固，婚后夫妇同姓制度已经构成影响人们结婚意愿的巨大障碍。通过推行婚后可不改姓氏的灵活政策，营造出宽松氛围，或许有助于提升出生率”。
旨在促使人们思考夫妻可选择异姓问题的视频（Youtube，提供：Think Name Project）
标题图片：篮球队队员或许全都姓佐藤？（Think Name Project）
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