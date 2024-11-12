500年后，日本人均姓“佐藤”？

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近日一份模拟研究报告向我们展示了一种多样化姓氏消失后的社会状态，按照报告的预测，如果继续实施现行的夫妇同姓制度，500年后所有日本人的姓氏都会变成“佐藤”。

日本《民法》第750条规定，“男女双方在登记结婚时，必须改为男方或女方的姓氏”。日本是世界上唯一一个要求民众有义务履行夫妇同姓的国家。如果该制度继续下去的话，日本的多样化姓氏将会发生怎样的变化？对此，东北大学老年经济学教授吉田浩进行了模拟研究。

厚生劳动省的人口动态统计报告显示，2022年登记结婚的夫妇共有504930对。其中，478199对（94.7%）选择了夫姓，26731对（5.3%）选择了妻姓。

日本国内最多的姓氏是“佐藤”，吉田教授推算它在2023年的总人口中的占比为1.53%。据此吉田教授提出一种假设称，如果继续实施夫妇同姓制度，“恐怕各种姓氏将会逐渐减少，最终所有人都会变成佐藤姓”。

依据人口动态统计的数据，对结婚、离婚、出生、死亡几种情况造成佐藤姓氏人口发生的变化进行分析后发现，2022到2023年的一年间，佐藤姓氏人口增长了0.83%。如果假设佐藤姓氏人口一直保持这样的增速，那么到2446年会有一半日本人姓佐藤，大约500年后的2531年，所有日本人都会姓佐藤。

吉田教授还研究了如果推行夫妻可选择异姓制度时的情况。依据工会中央组织“总联合会”2022年实施的问卷调查数据，将婚后希望夫妇同姓的夫妇占比设定为39.3%，那么佐藤姓氏人口的全年增加率会降低到0.325%。所有日本人变成佐藤姓氏的时间则将出现3310年，也就是推迟了800年左右。

同时，吉田教授按照国立社会保障与人口问题研究所的《日本未来推算人口》数据进行推算的结果显示，2531年日本人的人口将会减少至281866人，到3310年仅剩22人。吉田教授指出，即使所有日本人变成佐藤姓氏的时间推迟800年，受到少子化问题影响，日本人也很有可能在此之前就已经灭绝。

吉田教授认为少子化与同姓婚姻问题有关，“日本社会将结婚与生子挂钩的观念根深蒂固，婚后夫妇同姓制度已经构成影响人们结婚意愿的巨大障碍。通过推行婚后可不改姓氏的灵活政策，营造出宽松氛围，或许有助于提升出生率”。

旨在促使人们思考夫妻可选择异姓问题的视频（Youtube，提供：Think Name Project）

标题图片：篮球队队员或许全都姓佐藤？（Think Name Project）

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