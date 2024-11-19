“因为是女生”：三成女中学生认为“老师对待男女生的态度不平等”

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“女孩子就该去上可以走读的大学”“女孩子吃完东西就该自己收拾一下”——性别角色分工是否会这样一直传承下去？

日本女童子军联盟针对中学女生实施的性别相关问题的调查显示，31%的初中生和32%的高中生感觉“学校的老师对待男生和女生的态度不平等”。

调查于2023年11月通过线上方式实施，对象为全国的女中学生，共收到764名初中生和799名高中生的回答。

40%的初中女生和52%的高中女生表示有过被别人说“你是女孩子，不需要做某些事”的经历。无论初中生还是高中生，都表示这类话说得最多的是“学校老师”。

反过来，有20%的初中女生和30%的高中女生表示有过“因为是女孩子”而被要求做某些事的经历。无论初中还是高中生，表示被“母亲”和“学校的老师”要求过的受访者都比较多，高中生中列举了“父亲”和“祖母”的人也较多。

关于“在日常生活中是否看到过性别歧视的情况”，45%的初中生和61%的高中生表示“看到过”。关于“在哪里看到过”，初高中生列举最多的都是“媒体”，其次是“学校”和“公共场所”。

日本女童子军联盟相关人士指出，家人和教师的心中依然存在不自觉的偏见和性别角色分工意识，他们的言语和态度对女孩们造成了影响。这有可能导致女孩们无意识地给自己设定了能力上限。

标题图片：PIXTA

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