日本国家公务员投诉咨询量连续6年创新高

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建于昭和时代的陈旧办公楼、疲于应对国会质询的工作方式、旧式做派的上司，这些都让日本公务员的不满情绪越积越多。

2023年各府省（相当于中央部委——译注）普通职务的国家公务员向人事院提交的投诉咨询量为1355件（同一人员多次提交相同内容的咨询，按1件计算），连续6年创新高。

分析认为，现今价值观趋于多样化，并且在整个社会愈发倾向于重视工作生活平衡的背景下，长时间工作问题得不到解决等问题，是导致了咨询量的增多的原因。

从咨询的具体内容来看，472件为“骚扰、霸凌”，占到整体的34.8%。其中绝大多数是“职权骚扰”（443件），另有19件“性骚扰”和10件“关于生子、育儿、照顾老人的骚扰”。

同时，关于“工作时间、休假”的咨询也有295件，占到整体的21.8%。

人事院2023年12月至2024年1月期间针对3000名普通职务公务员实施的问卷调查也显示，27.6%的受访者“觉得受到过骚扰”。其中，64.2%的人未就骚扰问题进行咨询，主要理由是“觉得即使咨询也解决不了问题”（52.2%）、“觉得咨询会让情况变得更坏”（36.3%）等。

标题图片：PIXTA

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