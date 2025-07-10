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7月10日是日本的纳豆日。纳豆具有能够拔出丝的黏稠质感和特殊气味，曾是外国人难以接受的日本食材中具有代表性的一种，而如今其出口量却在不断增长。

2017年，日本新设了纳豆作为出口统计品类的编号。之后，其出口量和出口金额均呈现单边增长，6年间已经翻倍。顺便提一句，纳豆是以冷冻状态出口到世界各国的。

按照出口对象国家和地区将2017年和2023年的出口量进行比较后，可以看出需求较大的国家发生了明显变化。

2017年，美国是最大的出口目的地，出口量占到整体的大约40%，韩国和中国大陆紧随其后，分列二三位。如今，美国和中国大陆已不分伯仲，第三位开始依次是中国香港、中国台湾和韩国。

2017年曾排在第二的韩国虽已降至第五位，但出口量没有太大变化。对加拿大、澳大利亚的出口量虽在增长，但排名却有所下降。由此可以看出，亚洲地区的增幅明显，尤其是中国大陆展现出压倒性的存在感。

下图显示的是东京海关管区内2023年对各国各地区的纳豆出口量。有趣的是图中看不到中国大陆。

实际上，日本对中国大陆859496吨的出口总量中，80%是经由函馆海关管区出口的。函馆海关管区内的纳豆出口对象国只有中国大陆和韩国，面向中国大陆的出口量占到了90%以上。

产生这一现象的原因在于，北海道是大豆的重要产区，可以压缩出口用纳豆的制造成本，而且“北海道品牌”在中国拥有稳固的口碑。日本国内销售纳豆通常采用3盒一组作为标准包装，而北海道的Manasu食品公司（北海道别江市）着眼于中国人对偶数的偏好，开发出了面向中国市场的4盒一组包装的商品。为了宣传优良品质，还特意使用了日语标识的包装材料，种种周到考虑促使相关产品出口量持续增长。

2024年，日本面向全球的纳豆出口量继续以高于上一年的增速增长。作为日本具有代表性的健康食品之一，希望纳豆能够顽强地在世界各地落地生根。

标题图片：PIXTA

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