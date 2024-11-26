鳗鱼饕客的福音！人工鱼苗有望实现量产

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日本料理中的鳗鱼，在赴日外国游客中也深受欢迎。如今，鳗鱼鱼苗的人工量产技术已经取得成果。在不远的将来，让人望“价”兴叹的鳗鱼，或将成为大众美食。

近日，日本水产厅及其下属的“水产研究与教育机构”（横滨市）联合发布消息称，已经确立了以人工方式大量生产一直依赖于野生资源的日本鳗鱼苗的技术，全年可生产4万到5万条。今后将向民间企业等提供技术，推动商业化发展。

日本国内流通的鳗鱼，几乎都是在养鳗场养殖长大的野生鳗鱼苗。自上世纪80年代以来，日本国内的鳗鱼苗渔获量一直处于低位，价格持续上涨，并且，2023年销售的鳗鱼大约65%是进口的。

以水产研究与教育机构为中心的研究团队，已可每周从雌性鳗鱼体内稳定采集约200万个受精卵，并确立了将这些受精卵放入水池内孵化，进而将柳叶状幼体阶段的幼鱼培育成鱼苗的养殖技术。



由人工采集的受精卵培育而成的鳗鱼苗（图片：水产研究与教育机构）

虽然尚不了解幼鱼吃什么，但研究人员用鸡蛋黄等原料开发出了替代饲料。随后建立了自动投喂装置和大型专用水池等设备构成的一体化养殖系统，为高效、稳定地生产鳗鱼苗树立了预期。



由人工采集的受精卵培育成的日本鳗鱼（图片：水产研究与教育机构）

该技术可将每条鳗鱼苗的平均生产成本从40127日元（2016年）降至1821日元（2023年），水产厅相关负责人表示“已经看到了实现商业化生产的希望”。野生鳗鱼苗目前的交易价格为500到600日元一条，如何进一步降低成本将是今后的课题。该机构称，由人工采集的受精卵培育成的日本鳗鱼，味道和口感与野生鳗鱼难辨差别。

鳗鱼苗体长5到6厘米，重约0.2克。栖息在日本的河流中的日本鳗鱼会游到距离日本约2000公里外的马里亚纳群岛附近产卵。孵化后在随日本暖流（黑潮）北上的过程中，逐渐发育成长为鳗鱼苗，最终抵达日本近海沿岸。水产厅表示，每年需要1亿条鳗鱼苗用于国内的鳗鱼养殖。

标题图片：外国游客也很喜爱的鳗鱼盖饭。上面的一片是由人工鱼苗培育而成的鳗鱼，下面的一片是野生鳗鱼，在口感和味道上吃不出区别（水产研究与教育机构）

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