重视时效的家长，不愿去离家较远的海边旅游

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日本财团实施的《海与日本人》相关意识调查显示，许多家长都没有满足孩子们“想去海边”的愿望。

日本财团从2017年起每隔两年实施一次《海与日本人》相关意识调查，今年针对全国15到69岁民众回收了共计11600份样本。同时，首次针对全国小学生及其家长实施亲子调查，回收了2000份样本。

针对各个年龄段询问“是否想去海边”这个问题时，59%的受访者表示“想去”，较2022年减少了13个百分点。尤其是20到29岁和30到39岁这两个年龄段的该比例明显减少，育儿年龄段人群“疏远大海”的现象十分突出。

关于不想去海边的理由，选择“离家较远”的受访者最多，另外表示“没有时间”的人也较多。值得注意的是，表示“根本没有要去海边的想法”的受访者比例达到了24%。

在2019年的调查中，回答“没有去海边的想法”的受访者占比在22个选项中排列第14位，而在此次调查中，则上升到了35个选项中的第2位。尽管日本是一个四面环海的岛国，但民众“疏远大海”的趋势正在加速。

当被问及日常的行动和想法时，70%的受访者表示“一直注意要有效利用时间”。关于如何打发闲暇时间这个问题，回答“在家看视频”的人最多，“去海边”的受访者占比仅有7%，在35个选项中排在第22位。大家之所以不太愿意亲近大海，除了原本没有“去海边”的想法外，或许还有觉得离家远、费时间，效率低这样的原因。

从小学生的回答来看，75%的受访者表示“想去海边”。当被问及“暑假想做什么事情”时，“去海边”也排在了第3位。

然而现实中，“最近一年内去海边玩过一天以上”的孩子只有60%。那些回答“有空时想在家看视频或去购物”的家长，看来没有满足孩子想去海边的愿望。

如果孩子们去到海边，就会增加他们对大海的兴趣，进而改善“疏远大海”的问题。这有望培养他们树立关爱大海，守护海洋环境的观念。日本财团常务理事海野光行表示：“我们正在和社区携手组织相关活动，无论家长能否陪同，孩子们都可以在自然课堂等活动中体验大海的魅力”。

标题图片：PIXTA

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