大企业夏季奖金超98万日元，创历史新高

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日本经济团体联合会（简称经团联）的统计数据显示，大型制造业企业的夏季奖金首次突破100万日元。但愿打工人的收入持续增长，生活不受物价上涨之影响！

经团联统计的有关夏季奖金的劳资谈判结果（第一次统计，加权平均）显示，2024年的夏季奖金同比增长4.31%至983112日元，创有可比数据的1981年以来的最高水平。在大企业业绩良好和物价上涨的背景下，涨薪浪潮日益高涨，奖金也随之达到了高位。第一次统计的对象为17个行业的共计97家企业，截至目前来看，夏季奖金已连续三年同比增长。

84家制造业企业的平均奖金为1001780日元，首次超过100万日元。从行业来看，17个行业中的14个行业同比增长。其中，汽车行业增幅最大，同比增长17.38%至1338024日元。水泥（增长13.54%，764841日元）、铁路（增长11.50%，910056日元）行业的增幅也超过了10%。而化工行业同比减少6.81%至838850日元。电器机械行业（1026198日元）虽然同比减少了2.14%，但仍保持在100万日元以上。

本调查对象为员工人数在500人以上的22个主要行业的244家大型企业。由于对第一次统计做出回答的企业每年都有所不同，所以无法与往年的第一次统计或最终统计结果进行简单比较。从倾向上看，最终统计结果会低于第一次统计的金额。

标题图片：PIXTA

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