“七味粉”到底是哪七味？

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猪肉味噌汤、乌冬面、日式拌豆腐……只要撒上一点七味粉，辣味和复合调料的风味就会让食物的味道变得更加丰富。实际上，这是日本特有的混合香辛料，已有400年的历史。

据说，七味粉诞生于1625年，是在江户（现在的东京）两国桥附近的药研堀（现在的东日本桥附近）开香辛料铺的德右卫门从中药中获得启发，将多种材料与辣椒混合调配而成的。它是日本特有的一种混合香辛料。

药研堀地处本是护城河的河底，因其V字形的地形如同碾磨药材的“药研”而得此名，并成为附近一带的地名。据说早年这里是医生和药品批发商的聚集地。



药研（PIXTA）

当初，七味粉以药用效果为卖点，在寺庙神社的门前等地销售，受到人们的欢迎。后来随着江户饮食文化的传播，它被带到了日本全国各地。作为鼻祖的江户“药研堀”、信州“八幡屋礒五郎”和京都“七味屋本铺”并称为日本三大七味。

不同的商户，在“七味”的组合上各有差异，有的突出辣味，有的注重香气，但辣椒、山椒、芝麻是必不可少的三种材料。有的专营店会根据顾客的偏好现场调配，有的商家还出售独创配方商品，比如使用罗勒、孜然等香草，以及重辣品种的辣椒等材料。

三大七味的配方

药研堀 八幡屋 七味屋 辣椒 〇 〇 〇 山椒（日本花椒） 〇 〇 〇 烤辣椒 〇 黑芝麻 〇 〇 〇 白芝麻 〇 陈皮 〇 〇 罂粟籽 〇 火麻仁 〇 〇 〇 青海苔 〇 紫苏 〇 〇 生姜 〇

辣椒

原产于中南美洲。传说大航海时代由哥伦布带入西班牙，后来传到全世界。关于如何传入日本众说纷纭，一种说法是葡萄牙传教士带来的，还有一种说法是丰臣秀吉出兵朝鲜时带回了种子。产生辣味的成分辣椒素具有增进食欲、促进血液循环、发汗燃脂等功效。



鹰爪椒（PIXTA）

山椒

芸香科落叶灌木。又称“麻辣椒”，特点是具有会让舌头产生麻痹感的辣味。自古就被用作镇痛、健胃的药物。山椒粉是烤鳗鱼的必备调料，同时也是七味粉里不可或缺的一味。



山椒（PIXTA）

芝麻

不饱和脂肪酸、维生素、蛋白质、钙、铁等营养成分均衡，自古就作为一种保健原料食材而受到人们的喜爱。凭借浓郁的香味，在七味粉中扮演着缓解辣味的角色。



芝麻（PIXTA）

火麻仁

作为一种杂粮，自古就是日本以及全世界民众的日常食材。它在七味材料中颗粒最大，特点是咀嚼时口感松脆，并带有特殊香气。它富含蛋白质和矿物质，近年来作为超级食物（super food，指营养丰富，并对人体有明显的抗氧化作用的食品——译注）受到广泛关注。



火麻仁（PIXTA）

罂粟籽

在豆馅面包表面经常可以看到撒有一些细小颗粒，那就是罂粟籽。其特点是在火上烘烤一下就会散发出芬芳的香气，咬起来带有弹性。虽然颗粒细小，但矿物质、维生素和食物纤维等营养成分均衡。



罂粟籽（PIXTA）

陈皮

橘皮晒干后制成。具有止咳化痰、调理肠胃等功效，自古就被用作药材。柑橘特有的清香也让食材更加美味。



陈皮（PIXTA）

青海苔

由浒苔、缘管浒苔等鲜绿色海藻制作而成。吃章鱼烧或御好烧时撒的绿色粉末也以“青海苔”的商品名在市场上流通，但其实是名为海莴苣的另一种海藻。真正的青海苔比海莴苣更香，价格也更贵。



青海苔（PIXTA）

紫苏

吃日式拌豆腐和龙须面时经常使用的配料，日本芳香类蔬菜的代表。富含维生素和叶红素，清爽的香气可以增进食欲。



青紫苏，红紫苏（PIXTA）

生姜

特有的辣味和香气使其成为一味重要的调味料。除了可用作肠胃药和感冒药外，也是中药的一大成分，具有镇痛、止泻等功效。



生姜（PIXTA）

标题图片：PIXTA

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