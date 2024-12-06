日本单身家庭比例创历史新高

日本信息库

过去，“单身家庭”在日本属于少数派，而如今已变成第一大群体，2023年占到全国家庭总数的34%。

日本厚生劳动省近日公布的《2023年国民生活基础调查概况》显示，截至2023年6月1日，日本的全国家庭总数为5445.2万户。从家庭结构来看，一人构成的“单身家庭”最多，共计1849.5万户，占到整体的34.0%。其次是“夫妻和未婚子女构成的家庭”（1351.6万户，24.8%）、“夫妻二人家庭”（1339.5万户，24.6%）。户均人数为2.23人（同比减少0.02人）。

2001年的单身家庭为1101万户，20多年间增长了大约70%。2019年在数量上超过了“夫妻和未婚子女构成的家庭”。单身家庭中的46.2%（855.3万户）为独居的老年人（65岁以上）。这一数字是2001年（317.9万户）的2.7倍。

“老年人家庭”（家庭成员均为65岁以上人员的家庭）共计1656万户，占到整体的30.4%。其中大约半数为单身家庭，超过40%是“夫妻二人家庭”。独居老年人的性别方面，女性占到64.4%，男性为35.6%。

65岁老年人共计3952.7万人。从家庭形态来看，“夫妻二人家庭”（夫妻双方或其中一方65岁以上）的老年人最多，共1593.8万人，其次是“和子女同住”“单身家庭”。

有子女（18岁以下）的家庭共计983.5万户，占整体的18.1%。2001年时占比为28.8%，20多年间减少了超过10个百分点。有子女的家庭中，母亲在工作的家庭为721.2万户，占比达77.8%，比上一年增长了2.1个百分点，创下自有可比数据的2004年以来的最高水平。

标题图片：PIXTA

版权声明：本网站的所有文字内容及图表图片，nippon.com日本网版权所有。未经事先授权，禁止任何形式的转载或部分复制使用。