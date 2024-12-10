美食家喜欢瘦牛肉更胜于霜降？

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知名美食家杂志dancyu实施的读者调查显示，瘦牛肉获得的支持率大幅超过“霜降”（肉间脂肪呈现薄霜一样的白色纹理——译注）。入口即化的霜降牛肉是日本美味食材的代表，受到全球饕客的青睐，但未来或将迎来瘦牛肉的时代。

饮食综合媒体“dancyu”针对读者组织实施的牛肉相关偏好调查显示，支持瘦牛肉的受访者比例约为霜降肉的3倍。调查于4月末至5月上旬通过线上方式实施，共收到931人的回答。

占到“和牛”总量98%的黑毛和牛，其最大特点是肉质内分布着网状纹理的脂肪，犹如大理石花纹，所以名曰“大理石花纹牛肉”，在日本称做“霜降”，是高级牛肉的代名词，作为日本特有的食材受到全球青睐，在外国游客中也拥有很高的人气。

“dancyu”的读者群体多是追求高级、正宗的美食家，令人感到有趣的是，相较于高级的霜降牛肉，他们更偏好脂肪较少的瘦牛肉。

针对“喜欢瘦牛肉”或“相对来说喜欢瘦牛肉”的受访者，当询问他们“是否以前就一直喜欢瘦牛肉”时，一半以上的人回答说“以前喜欢霜降，后来逐渐喜欢瘦牛肉了”，似乎许多人的口味正在发生变化，从霜降牛肉转向了瘦牛肉。

当被问及购买牛肉时注重什么（多选）这个问题时，回答“价格”（67.0%）和“国产还是进口”（63.5%）这两项的受访者比例都超过了60%，其次是“瘦肉的多少”（36.4%）和“瘦肉的颜色”（36.3%）。可以看出，相较于牛的品种和品牌，大家更看重的是“瘦肉”。

牛肉品牌中，知名度最高的是松阪牛。“吃过”（93.6%）加上“没吃过，但知道”的人在内，认知度高达99.9%。吃过米泽牛、神户牛、近江牛的受访者比例及其知名度也十分突出，尽显出它们的品牌优势。

另一方面，饲养数量只有3000头，仅占和牛总数0.15%左右的“岩手短角牛”的认知度达到了74.5%。岩手短角牛主要以放牧方式饲养，并以瘦肉为主的肉质而闻名。同样不属于黑毛和牛的“熊本赤牛”和“土佐赤牛”的认知度也超过了60%。尽管这是对饮食较为讲究的人群进行调查后得出的结果，但或许也预示着长期以来霜降牛肉独霸和牛市场的局面将会发生变化。

标题图片：放牧中的岩手短角牛（岩手县观光协会提供）

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