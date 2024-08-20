赴日旅行单季消费总额再创新高

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史上罕见的日元贬值，加上物价飙升，2024年4-6月的赴日游客旅行消费创出单季历史新高。

日本观光厅发布的赴日外国游客消费动向调查（初步估算值）数据显示，2024年4-6月的旅行消费额（推算值）同比增长73.5%至21370亿日元，较新冠疫情暴发前的2019年同期水平也高出了68.6%，创出单季历史新高。除了史上罕见的日元贬值带来游客数量的增长外，物价飙升也起到了推波助澜的作用。

从国家和地区来看，中国大陆游客消费额达4420亿日元，占整体的20%多；其后依次是美国2781亿日元，中国台湾2639亿日元，韩国2232亿日元，中国香港1743亿日元。

据推算，赴日外国游客（普通游客）人均旅行支出为238722日元。从国籍和地区来看，法国（417536日元）、英国（416647日元）和澳大利亚（399862日元）较高。

从费用类别（全部目的）来看，住宿费英国最高，餐饮费意大利最高，交通费西班牙最高，娱乐等服务费澳大利亚最高，购物费用中国大陆最高。

观光厅每年实施4次本调查。调查人员在全国各机场和港口的出境大厅向外国游客寻求配合，通过平板终端或纸质调查表的方式，询问他们的赴日目的、消费额等事项，依据调查结果推算出总体情况。调查样本数以每次33840份为目标。

标题图片：PIXTA

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