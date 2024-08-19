“御盆玉”，夏天版的“压岁钱”

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每到盂兰盆节，回老家探亲的交通费，加上购买土特产，发红包等，不禁让人隐隐感到暑假里的开销真有点大。

盂兰盆节（今年是8月13到16日放假——译注）是日本人回老家探亲的日子。据说如今正在逐渐形成给亲戚家的孩子、孙子等晚辈零花钱的新习俗。它不同于新年的压岁钱“年玉”，被称作“御盆玉”。

纸制品生产商Maruai（山梨县市川美乡町）针对4812名20岁以上民众实施的调查显示，关于“是否知道御盆玉”这个问题，27.2%的受访者表示“知道”，72.8%表示“不知道”。各年龄段的差异不大，但表示“知道”的受访者中，女性占了55.5%，认知度高于男性。

知道御盆玉的受访者中，大约30%打算“今年夏天要给”。列举最多的对象是“亲戚的孩子”，占比为60.6%，其次是“自己的孩子”（57.5%）、“孙辈”（50.8%）。另一方面，打算发给“父母”（45.8%）、“自己的兄弟姐妹”（40.8%）、“祖父母”（40.3%）等成年人的情况也不少。

金额方面，打算给1000日元（人民币50元左右）以下当作零花钱的受访者较多，但针对“亲戚的孩子”以外的人，打算给“1万日元以上”的受访者比例超过了20%。其中，列举“父母”的受访者最多，占比达29.1%。由此来看，“御盆玉”似乎与新年给孩子们的压岁钱“年玉”，意义有所不同。

关于给御盆玉的目的，很多人都表示“希望看到对方高兴的样子”；关于给御盆玉的方式，选择“把现金装在红包里亲手给”的受访者最多，占比为60.0%。

标题图片：PIXTA

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